歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）、六代目尾上菊之助（11）親子が26日、京都南座で行われた「當る午歳 吉例顔見世興行」（12月1〜25日）のまねき上げに参加した。

同公演は2人の襲名興行でもあり、菊五郎は最後に上がった自身のまねきを見て「16年前、父の七代目菊五郎と、私が菊之助時代に『まねき』がここに上がりましたが、このたびは私が菊五郎、せがれが菊之助としてまねきが上がる光景を目の当たりにいたしまして胸に迫る思い」などとあいさつ。菊之助も「このまねき上げを見ると、うれしさと責任を感じます。今月もひとつひとつの役に心を込めて務めて参ります」と気を引き締めた。

劇場内では「連獅子」を斬新にデザインした「祝幕」も披露され、菊五郎は「うわ〜」と声を上げて感激。日本グラフィック界の巨匠・永井一正氏（96）とパリ創業の老舗トランクメーカー「モワナ」がコラボし完成したもので菊五郎も「今日初めて劇場に飾られたのを見て、この力強さに圧倒されました」とうなった。

続けて「歌舞伎というのは時代時代の息吹を頂きながら伝統を守りつつ発展してきた芸術。フランスの高度な技術と永井先生のデザイン、この南座の襲名興行のために作って頂きまして、華やかな文化の交差点のような気がしています。力強さの中に遊び心があって伝統的でありながら未来的でもあって、お客さまもワクワクされるのでは」と、初日に向け心躍らせていた。

公演は「醍醐の花見」「一條大蔵譚」「玉兎」「鷺娘」「平家女護島（俊寛）」（昼の部）、「寿曽我対面」「口上」「弁天娘女男白浪」「三人形」（夜の部）で12月1〜25日。