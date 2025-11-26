Heather×坂井仁香、クリスマスに着たい7LOOKを公開！

「Heather」が、超ときめき♡宣伝部の坂井仁香さんとコラボレーションし、クリスマスにぴったりなスタイリングを提案する特設サイトを公開します。坂井さんのメンバーカラーである「レッド」を取り入れたアイテムが並び、クリスマスムード満載のアイテムが勢ぞろい。トレンド感満載の赤を基調に、最上級に可愛く仕上げられるスタイルが特徴です。さらに、坂井仁香さんの直筆サイン入りポスターなど、キャンペーンも充実。

坂井仁香×HeatherのクリスマスLOOKで最上級に可愛く



今年のクリスマスは、坂井仁香さんとHeatherが贈る、華やかで可愛らしい7つのスタイリングで決まり！赤を基調にしたアイテムが、クリスマスカラーを意識したスタイルを提案。

特に注目は、坂井さんが着用する「トナカイノルディックニット」や「レース切り替えフリルミニスカート」など、華やかでありながらもフェミニンさを感じるアイテム。

自分らしい“最上級にかわいい”コーディネートが叶います。クリスマスパーティーにもぴったりのアイテムが揃い、注目度抜群のLOOKです♡

坂井仁香×Heatherコラボキャンペーンもお見逃しなく



坂井仁香さんとのコラボに合わせ、Heatherでは素敵なキャンペーンも実施中！

まずは、11月26日より「Heather新宿ルミネエスト店」で掲示される坂井仁香さんの直筆サイン入りポスターをチェック！

さらに、Heatherの店舗でお買い物をすると、数量限定のクリスマスショッパーがもらえる特典も。

公式Instagramでは、坂井さんの直筆サイン入りチェキが当たるキャンペーンも行われています。これらの限定アイテムをゲットして、クリスマス気分を盛り上げましょう！

Heatherのクリスマスアイテムで素敵なシーズンを



Heatherのクリスマスコレクションは、坂井仁香さんが着用したアイテムをはじめ、どれもこの季節にぴったり。

赤を基調にしたニットやスカート、マフラーなど、可愛さを引き立てるアイテムが揃っています。

特に、坂井さんが選んだ「ボリュームフリンジマフラー レッド」や「レース切り替えフリルミニスカート オフホワイト」は、コーディネートにアクセントを加えてくれること間違いなし。

自分へのご褒美や、クリスマスプレゼントにも最適なアイテムが目白押しです。

坂井仁香×Heatherで素敵なクリスマスを過ごそう



坂井仁香さんとHeatherが贈るクリスマスLOOKで、今年のシーズンを最高に可愛く演出してみてください。

クリスマスカラーの赤を基調にしたアイテムや、坂井さんが実際に着用したトレンド感溢れるアイテムが揃い、どれも最上級に可愛く仕上がります。

さらに、直筆サイン入りポスターやチェキなどの豪華キャンペーンも充実。クリスマスの思い出作りにぴったりなアイテムを手に入れ、素敵なシーズンをお過ごしください♡