上田竜也が11月25日、自身のInstagramを更新。事務所の先輩、堂本光一の倒し方を紹介。見事な階段落ちを披露した。

上田は、これまで「弊社の倒し方」と題して所属事務所の同僚や後輩たちの倒し方についてInstagramで度々紹介してきたが、今回は「堂本光一の倒し方」を紹介。2人は事務所の先輩後輩関係なのはもちろんのこと、2024年惜しまれながらもその舞台に幕をおろすことになった堂本光一が作・構成・演出・主演のミュージカル『Endless SHOCK』で光一のライバル役として上田が共演をしている間柄だ。

上田は「1 まずは手頃な大階段を見つけたらSHOCKごっこしよーよ！と1番上までおびき寄せます」と、赤絨毯が敷かれた洋館の階段を、舞台メイクで笑顔の光一が上田に引っ張られ昇る姿の写真から始まり、「2 頂上で思い出に浸っている時がチャンスです」と光一の背後に立ち企み顔の上田、「3 勇気をもって背中を押しましょう」と、なんと光一を突き落とし階段を転がる衝撃写真を投稿。最後に「僕たちは特殊な訓練を積んでいます絶対に真似をしないでください」と注意書きを添えている。

また堂本光一は自身の Instagramに「プロテクター無しではこれが限界だわー」と実際に階段落ちの動画を投稿。ただしハッシュタグで、「特別な訓練を受けているのでこの程度では倒せん」「#真似してはいけません」とアピール。

この衝撃的な倒し方に対しファンからは、「SHOCKごっこかわいすぎる」「倒し方シリーズ、ついにここまできた」など先輩で遊ぶ上田と後輩に付き合う光一の仲の良さや、光一の見事な階段落ちぶりに多くの反響が寄せられている。

