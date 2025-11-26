¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸°ã¤¦¡×¡ÖÃ¯¡Ä¤Ã¤Æ¡×¸µAKB£±´üÀ¸¤ÎÂçÅçËã°áà·ãÊÑá38ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤♡¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤À¤ï¡×
¥ß¥Ë¾æ¥Ü¥È¥à¤ÇUSJ¤òËþµÊ
¡¡¤«¤Ä¤ÆAKB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬2009Ç¯¤ËÅÅ·âÂ´¶È¡Ä¡£38ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÊUSJ♡¤¤¤È¤³²ÈÂ²¤ÈÂçËþµÊ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²ñ¤¨¤¿¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿♡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÅçËã°á(38)¡£
¡¡¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¤Ë¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃåÍÑ¤·¡¢USJ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤♡¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤À¤ï¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸°ã¤¦¡Ä¡×¡ÖÃ¯¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¤¥Þ¥¤¤«¡×¡Ö¤Þ¤¤¤Þ¤¤¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤éÊªÀ¨¤¯³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£