¡Ö¤³¤ì¤¬½ÐÍè¤¿¤é±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡×Æ°²è¤Ç10Ëü¥Ð¥º¡ª»³·Á¤Î¾ÃËÉ»ÎàÄ©Àï¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬¾ÃËÉ»Î¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö62ºÐ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡×
¡Ö62ºÐ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö»ä¤ÏµßµÞÂâ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡¡»³·Á¸©¤Ë¤¢¤ëÄá²¬»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡10·î12Æü¤Ë¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤³¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¿Í¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡Ä¡×¤Èµ¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æüº¢ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ¡¹¤ÊÇ¯Îð¤Î¾ÃËÉ»Î¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤ò¾Ò²ð¡£¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢11·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë10Ëü·ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÂç¹¥É¾¤Ç¡¢24Æü¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±¿Æ°¿À·ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¾ÃËÉ»Î¤µ¤ó¤¿¤Á¡×¡Ö62ºÐ¤Ç½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö»ä¤ÏÌµÍý¤½¤¦¡×¡ÖµßµÞÂâ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£