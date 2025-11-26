元サッカー選手の柿谷曜一朗氏（35）、タレントの丸高愛実（35）が26日に都内で行われた、育児業界に影響を与えた著名人や出来事などを表彰する「第18回ペアレンディングアワード」に出席した。

2016年に結婚。夫婦二人三脚で3人の子供を育てる。淡いカラーで合わせた衣装で登場し、横並びに立ちほほ笑み合った。

柿谷氏は昨年で現役引退。「夫婦での時間であったり、子供たちの時間だったり今年は多く取れるのかなと思っていたんですが、ありがたいことにいろいろなお仕事をさせてもらって、少し育児のところは妻に任せている部分が多い」という。弱音を吐かずに育児を楽しむ妻に「僕は毎日感謝しています」といい、「少しでも妻の助けになれるように、これからもいいパパとして、そして子供たちに夢と希望を与えられるように頑張っていきたいと思います」と胸を張った。

丸高も同賞受賞に「とてもびっくりしています」と笑顔。3人の子供を育てる生活はせわしないが「そんな毎日が宝物」。家族からの労いの言葉に「温かいな」と感じているようで「家族に感謝しています。これからも完璧を目指しすぎずに、私たちらしく夫と笑い合いながら、子育てを楽しんでいけたらなと思っております」とした。

人気育児雑誌6誌が、1年において育児業界に影響を与えた、タレントや文化人、ヒット商品や出来事などを表彰する同賞。本年、「ヒト部門」では杉浦、peco、バービー、横山だいすけ、柿谷曜一朗さん、丸高愛実、栗原恵さん、木下ゆーきさん、真船佳奈さんが受賞。子育て世代に勇気と安心感を与え、共感できる価値観を発信したことが選出理由となった。