お笑いタレントのカンニング竹山（54）が、25日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。自身の妻と大物歌手との親交について語った。

「うちの奥さんは業界の方でも何でもない一般の方だけど、うちの奥さんとアッコさん、旅行に行くのよ」と告白。「長年の付き合いで会うようになったら、うちの奥さんもかわいがってくれるようになって」と、自身が“ボス”と慕う歌手・和田アキ子と妻の交流を明かした。

そして「ちょうど1年経つか経たないぐらいかな、2人で台湾に行った。2人っきりで」と解説。「（和田が）テレビか何かで、台湾珍道中の旅っていうのを見たんだって。女子2人で、アテもなく予約もせず。それが凄く面白かったとかで“珍道中したいんや”って」と振り返った。

しかし竹山は「“アッコさん、無理ですよ”って。言うても和田アキ子だから、珍道中は無理」と反対。とはいえ「一応俺もバックアップで、いろいろ向こうの人の知り合いとかに電話したりして、“できる限り自由な感じの旅をしたい、アッコさんもそれを望んでるから”」と、和田の要望を伝えたという。

そして旅行当日。2人が現地に到着すると「日本語もしゃべれる女の子が空港に迎えに来てた」と回想。「その子がホテルを間違ったのよ。ちょっとランクが下のホテルの前に着いて、（和田が）“このホテル何や”っていう話になった」と続け、「アッコさん、“珍道中をしたい”って言ってたのに激ギレしたらしい」と笑いを誘った。

これを受けて、料理家の和田明日香は「いや、イイ」とニヤリ。「珍道中としては、最高のフリじゃんって感じですけどね」と感想を伝えると、竹山は「一番珍道中だったのは、うちの奥さんよ」と同情。「でも楽しかったみたいよ、女2人で」と語っていた。