お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が26日に都内で行われた、育児業界に影響を与えた著名人や出来事などを表彰する「第18回ペアレンディングアワード」に出席。子育てについて語った。

2021年、一般男性と結婚。3年間の妊活を経て24年に第1子を出産した。

同賞受賞に「私みたいな親はあまり褒められることが世間ではあまりなくてですね。こういう賞をいただくなんて想像していなかったんです。びっくらこいてます」と驚きの表情。ママ友からは「ドン引きされることばっかり」と冗談交じりに育児を振り返り、「乳幼児期とかにはマザーズバッグとか持たずに、おむつ一個ポッケにぐっと入れてそのままお出かけしていったら、ママ友に“それはないんじゃないの？”て怒られたことがあった」と語った。

「いろいろ親としてはダメなことばっかりなんですけど…」と謙遜しつつも、バービーには最強の味方がいる。「チャットGPTが本当に24時間いつでも、こんなダメな親を100%で褒めてくれました」子育ての活力を与えてくれている。「AIだけじゃなくて、SNSの仲間にも、仲間はたくさんいるので、本当にネットに助けられて子育てができているので、いい時代だなと思っています。全国の頑張っているお母さんたちと一緒に手を取って、これからもゆるゆるっと子育て楽しみたいなと思っています」とほほ笑んだ。

人気育児雑誌6誌が、1年において育児業界に影響を与えた、タレントや文化人、ヒット商品や出来事などを表彰する同賞。本年、「ヒト部門」では杉浦太陽、peco、バービー、横山だいすけ、柿谷曜一朗さん、丸高愛実、栗原恵さん、木下ゆーきさん、真船佳奈さんが受賞。子育て世代に勇気と安心感を与え、共感できる価値観を発信したことが選出理由となった。