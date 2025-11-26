11月26日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、東京新聞の「ムダな優遇税制カットへ…片山さつき大臣「意見募集も」 「日本版DOGE」発足、アメリカでは効果に疑問符」という記事を紹介し大竹がコメントした。

政府は25日、税などの無駄遣いを点検する「租税特別措置・補助金見直し担当室」を発足させた。支出の無駄を削減して高市早苗首相が掲げる「責任ある積極財政」を後押しする狙い。

トランプアメリカ政権で実業家イーロン・マスク氏が率いた「政府効率化省（DOGE）」の日本版として、自民党と日本維新の会は連立合意書で「政府効率化局（仮称）」の創設を明記していた。

同日付で、内閣官房の行政改革推進本部事務局を「行政改革・効率化推進事務局」に改組し、同局内に約30人の担当室を設置した。来週にも初回の連絡会議を開く。財務省や総務省と協力して租税特別措置（租特）や補助金、基金の点検や見直しを進める。

担当大臣となる片山さつき財務相は同日の閣議後会見で、米DOGEとは異なり「組織をどうこうすることは目的にしていない」とした上で、「何が無駄に見えるか、どんな税優遇がいらないと思うかなどの意見を広く一般から募るのもよいのでは」と述べた。

大竹まこと「無駄を省くという話だよね。政府でいろいろなことやってたけど、このお金の使われ方が正しいのかどうかを。でも、圭大郎くん。これは国会議員の人を集めて？」

砂山アナ（アシスタント）「いわゆる内閣官房の中にってことですね。政府内に作ったってことですよね」

大竹「参加するのは誰？」

砂山アナ「いわゆる官僚ですね 30人の担当室が」

大竹「でも、トップは国会議員っていうこと？」

砂山アナ「トップは片山さつきさんが」

大竹「この辺がどうなのかなぁというのがちょっと」

砂山アナ「そうですね。財務省・総務省と協力してということなので、いわゆる中の組織に作ったと」

大竹「一方で会計検査院というのがあって、今まで無駄はここでチェックしてた。無駄がありますよ～とね。これも政府内の企画だけど、だけど、この無駄がありますよっていうことに関して、会計検査院は権限がない。権限がないから無駄ですよとは言うけど、それ以上のことはできない。今までそういうシステムだったんだけど、でも、俺はこれ作るんだったら内閣とかと閣内とかじゃなくて民間の融資者は集めるとか、そういうところがシンクタンクみたいになった方がいいんじゃないのかなって思うんだよね。というのは、たとえば今度国会議員の給料が5万円上がるとかいってるけど、この国会議員の給料はこれで正しいのかといった時にちょっと多すぎますねって誰が言うんだと。勝手にあげるんだからさ。5万円はどうなるか知らんけど、勝手にあげたりするんだから。それでなくても国会議員の給料は、もろもろ合わせると世界一らしいですよ」

いとうあさこ「へ～！あっそうか。何とか金とかいっぱいあるから」

砂山アナ「旧文通費みたいなね」

大竹「全部合わせるとね。イタリアだったかなの給料は600万円ぐらい。アメリカで確か1600万前後だと記憶してんだけどね。（編者注：LoveMoney.comによると2025年９月時点でイタリアは約2233万円と平均年収の6倍以上でヨーロッパで最も大きな格差。アメリカは2715万円で平均の３倍強。大竹の言う600万円に近いのはスペインの808万円など）

日本はもろもろ合わせないと3000万ちょっとなんだよね。これは世界で2位らしいね。1位はなんかちっちゃい国なんだけど、もっとお金のある国でみたいなことだと思うけども、国会では定数削減とか、いろんな意見誰が言ってんだと。定数削減俺たちいつ望んだよみたいなのがあるじゃない。これ維新が言い出してるんだけど、それよりも議員の給料とか完璧に削減した方が、もうちょっといいような気がするんだけどね。

それと例えば企業献金とかあるじゃない？そういうののことを真剣に、これはちょっと国会でもやんなくちゃいけないのかな。でも外側がこういう意見を持ってるっていうことの方が国会議員も納得するんじゃないかなと。どこまで権限があるかというのはちょっと微妙な話ですけども」