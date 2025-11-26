川崎麻世、21歳年下妻との船釣りショット公開「かなり嬉しい」釣果も報告
【モデルプレス＝2025/11/26】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が11月25日、自身の公式ブログを更新。21歳年下の妻で料理研究家の花音との船釣りショットを公開し、話題を呼んでいる。
川崎は「やった！ついに妻よりも釣れた！」と喜びの声を綴り、富士山を望む海上でのカワハギ釣りの様子を公開。妻からプレゼントされた釣竿で挑んだ川崎は、見事に妻より1枚多く釣果を挙げ、「これはかなり嬉しい！」と満足げな様子を見せた。投稿では、船を背景に夫婦が並んで笑顔を見せるショットを披露している。
この投稿には「仲良しで素敵」「色違いの上着可愛い」「釣り姿が楽しそう」「イキイキしている」「富士山も見えるなんて最高」「釣果おめでとうございます」「幸せそうで良かった」などの反響が寄せられている。
川崎は、タレントのカイヤと1990年に結婚したものの2001年頃から別居生活を送り、裁判の末、2023年10月に離婚が成立したことを報告。その後、2024年10月に21歳年下の花音との再婚を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎麻世、妻との船釣りで初勝利報告
◆川崎麻世の投稿に反響
