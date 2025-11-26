プロ野球の2025年オフシーズン、海外FA権を行使して去就が注目されたDeNAの桑原将志が西武に移籍することが発表され、大きな反響を呼んでいる。

走攻守3拍子揃い、明るい性格でムードメーカー

桑原は走攻守3拍子揃った桑原は主力として長年活躍してきた。

レギュラーシーズン3位から短期決戦を勝ち抜いて26年ぶりの日本一に輝いた昨年は、ソフトバンクと対戦した日本シリーズで打率.444、1本塁打、9打点の大活躍。日本シリーズ新記録となる5試合連続打点を記録し、MVPを受賞した。

今年はオープン戦で死球を受けて「右手親指骨折」で開幕は2軍スタートとなったが、5月に1軍昇格すると１、2番でチャンスメーカーとして稼働。106試合出場でリーグ4位の打率.284をマークした。

FA権を行使した際は残留が基本線とみられ、移籍ならセンターのレギュラーが固定できていない同一リーグの巨人が対抗馬とみられたが。

「チーム力を上げる上で必要なピース」

だが、桑原が決断したのは西武移籍だった。

スポーツ紙デスクは「西武に移籍は想像できませんでしたね。過去にFAで主力選手が他球団に流出してしまうケースが多かったですが、チーム力を上げる上で必要なピースだと西武のフロント陣が訴えた熱意が通じる形になった。セ・リーグからパ・リーグ球団への移籍になりますが、適応能力が高いので不安はないでしょう。若手中心のチームの中で彼の経験値は貴重ですよ」と期待を込める。

明るい性格で知られ、DeNAではムードメーカーとしてチームを盛り上げていた。桑原が起爆剤になり、西武がどう生まれ変わるか楽しみだ。

（中町顕吾）