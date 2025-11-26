「おかやま協働のまちづくり賞」大賞・入賞・奨励賞が決定 岡山市
岡山市役所
岡山市の「おかやま協働のまちづくり賞」が発表されました。
同賞は、市の条例にもとづき、地域の課題解決に関する優れた取り組みを表彰しているものです。大賞に選ばれたのは、NPO法人岡山市子どもセンターが取り組んでいる、「プレーパークを通した子どもが豊かに育つまちづくり」です。
同センターは、岡山市北区学南町の「こどもの森」に、週5日、プレーパークという場を設けて、子どもたちが野外でのびのびと遊べるよう取り組んでいるほか、子どもたちに創造的な遊びを促すプレーリーダーを養成するなどしています。
この他、入賞4件、奨励賞1件が選ばれました。
〈大賞〉
プレーパークを通した子どもが豊かに育つまちづくり
（NPO法人岡山市子どもセンター）
〈入賞〉
・子どもをまんなかにした居場所と地域で子育てするまちづくり
（NPO法人まんなか）
・子どもたちの未来を支える思いやりの環境（OMOIYARI LOOP）
（岡山ビューホテル）
・中学生が地域と自分の未来を描く場づくり
（たけべ部実行委員会）
・地域子育て支援事業「たねっこ」
（御南中学校区地域支え合い活動実行委員会）
〈奨励賞〉
・岡山発！子どもたちが広げる点字ブロックからの優しい未来
（ヒカリカナタ基金）