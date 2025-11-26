

岡山市役所

岡山市の「おかやま協働のまちづくり賞」が発表されました。

同賞は、市の条例にもとづき、地域の課題解決に関する優れた取り組みを表彰しているものです。大賞に選ばれたのは、NPO法人岡山市子どもセンターが取り組んでいる、「プレーパークを通した子どもが豊かに育つまちづくり」です。

同センターは、岡山市北区学南町の「こどもの森」に、週5日、プレーパークという場を設けて、子どもたちが野外でのびのびと遊べるよう取り組んでいるほか、子どもたちに創造的な遊びを促すプレーリーダーを養成するなどしています。

この他、入賞4件、奨励賞1件が選ばれました。

〈大賞〉

プレーパークを通した子どもが豊かに育つまちづくり

（NPO法人岡山市子どもセンター）

〈入賞〉

・子どもをまんなかにした居場所と地域で子育てするまちづくり

（NPO法人まんなか）

・子どもたちの未来を支える思いやりの環境（OMOIYARI LOOP）

（岡山ビューホテル）

・中学生が地域と自分の未来を描く場づくり

（たけべ部実行委員会）

・地域子育て支援事業「たねっこ」

（御南中学校区地域支え合い活動実行委員会）

〈奨励賞〉

・岡山発！子どもたちが広げる点字ブロックからの優しい未来

（ヒカリカナタ基金）