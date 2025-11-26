栗原恵「子育てはスポーツに通ずる」 子どもは12キロのビッグベビー“日本一高い”高い高いでスクワット
元バレーボール選手の栗原恵（41）が26日、都内で行われた『第18回ペアレンティングアワード』の授賞式に出席。アスリートの子育てについて語った。
【全身ショット】美しい…独創的な衣装を着こなす栗原恵
夫とは特に役割を決めずに子育てをしているといい、「お互いにカバーしあえていて、非常にいいチームワークだなと思う」と話した。夫と協力して行う子育てに「今できることをサポートしあうのはスポーツにも通ずる」と語った。
栗原は11ヶ月になる子どもがおり「12キロくらいのビッグベビーです」と明かした。そんな子どもを抱きかかえ、「“日本一高い”高い高いだよ」と言いながらスクワットなども行ってトレーニングもしているという。
最近うれしかったことについては「最近10歩歩いてくれたこと」と明かし、「4歩までしか歩いていなかったが、4歩目からどどどどと走ってくる感じで笑顔で向かってきてくれて、私だけがそれを体験できた」と笑みを浮かべた。
ペアレンティングアワードは、2025年に育児業界へ影響を与えた著名人、ヒット商品や出来事などを、子育て雑誌6誌が選定。今年は「ヒト部門」で栗原のほか、俳優の杉浦太陽（44）、タレントのpeco（30）、お笑い芸人のバービー（41）、歌手の横山だいすけ（42）、元プロサッカー選手の柿谷曜一朗（35）＆モデルの丸高愛実（35）夫妻、インフルエンサーの木下ゆーき（36）、テレビ局員兼漫画家の真船佳奈氏が受賞した。
