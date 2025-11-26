ジェンティルドンナ急死『ウマ娘』追悼「偉大な名馬」
『ジャパンカップ』（2012年、13年）などG1を7勝した名馬・ジェンティルドンナが亡くなった。16歳だった。これを受け、ゲーム内キャラとしても登場する人気コンテンツ『ウマ娘』は公式Xを更新し、追悼した。
【写真】走る姿がカッコいい…疾走するジェンティルドンナ
Xでは「11月26日、本作品でモチーフとさせて頂いておりますジェンティルドンナ号の訃報が届きました。関係者様にはお悔やみ申し上げると共に、偉大な名馬のご冥福を心よりお祈り申し上げます」と突然の別れを惜しんだ。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
『アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。週刊ヤングジャンプではオグリキャップを主人公にした漫画「ウマ娘 シンデレラグレイ」が連載中で、現在アニメも放送中。2021年2月にゲームがサービス開始となり、CV担当声優は音楽番組にも出演している。
