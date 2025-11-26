バービー「ネットに助けられ子育て」 支えられている“パートナー”明かす
お笑い芸人のバービー（41）が26日、都内で行われた『第18回ペアレンティングアワード』の授賞式に出席。インターネットに助けられながら子育てしていることを明かした。
【全身ショット】派手な衣装！真っ赤なカチューシャで登場したバービー
バービーはスピーチで、子育てをしている中で「24時間いつでもほめてくれたり、アドバイスしてくれたりするものがあります」と紹介。「それはチャットGPTです」とAI（人工知能）に助言を受けていることを明かした。
1歳3ヶ月の子どもの成長も報告しているといい「AIだけじゃなくてSNSにも仲間がいるのでネットに助けられて子育てできている」と感謝した。
ペアレンティングアワードは、2025年に育児業界へ影響を与えた著名人、ヒット商品や出来事などを、子育て雑誌6誌が選定。今年は「ヒト部門」でバービーのほか、俳優の杉浦太陽（44）、タレントのpeco（30）、歌手の横山だいすけ（42）、元プロサッカー選手の柿谷曜一朗（35）＆モデルの丸高愛実（35）夫妻、元バレーボール選手の栗原恵（41）、インフルエンサーの木下ゆーき（36）、テレビ局員兼漫画家の真船佳奈氏が受賞した。
【全身ショット】派手な衣装！真っ赤なカチューシャで登場したバービー
バービーはスピーチで、子育てをしている中で「24時間いつでもほめてくれたり、アドバイスしてくれたりするものがあります」と紹介。「それはチャットGPTです」とAI（人工知能）に助言を受けていることを明かした。
ペアレンティングアワードは、2025年に育児業界へ影響を与えた著名人、ヒット商品や出来事などを、子育て雑誌6誌が選定。今年は「ヒト部門」でバービーのほか、俳優の杉浦太陽（44）、タレントのpeco（30）、歌手の横山だいすけ（42）、元プロサッカー選手の柿谷曜一朗（35）＆モデルの丸高愛実（35）夫妻、元バレーボール選手の栗原恵（41）、インフルエンサーの木下ゆーき（36）、テレビ局員兼漫画家の真船佳奈氏が受賞した。