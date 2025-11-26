東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（10月）09:30

結果 0.0%

予想 N/A 前回 N/A（前月比)

結果 3.8%

予想 3.6% 前回 3.5%（前年比)

結果 0.3%

予想 N/A 前回 N/A（トリム平均・前月比)

結果 3.3%

予想 3.0% 前回 2.8%（トリム平均・前年比)



【NZ】

NZ中銀政策金利（11月）10:00

結果 2.25%

予想 2.25% 前回 2.50%



※要人発言やニュース

【日本】

日銀がタカ派シグナル発信し市場に12月利上げに備えさせる（ロイター）

急激な円安と政治的圧力が薄れたため日銀がタカ派姿勢を復活

焦点が米関税政策に対する懸念から円安によるインフレリスクに回帰

最近の植田日銀総裁、小枝日銀委員、増日銀委員の発言は「タカ派」寄り



【NZ】

NZ中銀声明

来年さらに25bp利下げの可能性、26年第2四半期のOCRを2.20%と予測

インフレ率は25年半ばまでに約2%まで低下する見込み

コアインフレと非貿易財インフレの両方が引き続き低下

家計インフレ期待は低下しているものの、近年と比較すると依然として高い水準

