歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

移動中のショットを公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「ほっかむり氏、前から見た図」 移動時のショットに ファン反響 「顔が全部隠れてるのにいつも オーラ凄すぎる」



浜崎あゆみさんは「ほっかむり氏、前から見た図。」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、マスクを着用し、サングラスをかけた、浜崎あゆみさんの姿が見て取れます。







続けて「明日は慣れない環境での収録があるので緊張して朝から手足が冷え切ってます。どなたにも迷惑がかからないよう頑張ります！笑」「そしてその収録終わりで急いでパッキングしてAスタッフの皆と飛行機で大移動なので、それもまた別の意味で緊張してます」と、記しました。





そして「とにかく声帯様よ踏ん張っておくれ。わたしもあなた様を引き続き全力でお守り致します。」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「顔が全部隠れてるのにいつも オーラ凄すぎる 今回のファッションもめっちゃかっこいい」・「あゆちゃんお疲れ様 喉大切にね」・「ほっかむり氏のあゆも可愛い♥」などの反響が寄せられています。







１１月１３日、浜崎あゆみさんは、自身のインスタグラムのストーリー機能に「スケジュールがやばすぎて１ミリも声帯を痛めたく無い為、外出時も自宅でも一生マスク徹底してる」と、マスク姿の写真をアップしていました。



【担当：芸能情報ステーション】