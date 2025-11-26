国内女子ゴルフの今季最終戦ツアー選手権リコー杯は27日から4日間、宮崎・宮崎CCで開催される。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は26日、プロアマ戦に出場して最終調整した。

前週の大王製紙エリエール・レディースで初の年間女王を決めた。少し時間が経ち「たくさんの方にお祝いのメッセージをいただいて少しずつ実感がわいてきている」という。

ツアー初優勝から一気に4勝を挙げ、飛躍を遂げた2025年シーズンも残すは1試合。「最後にいい終わり方をできたら凄くうれしい。メジャー大会を勝ちたい思いが特に強くなっている」と意気込みを口にした。

この大会は4年連続4回目の出場で昨年は3位に入っている。宮崎CCは左ドッグレッグのホールが多く、佐久間のようなフェードヒッターには不利と言われるが、ドローボールの練習にも時間を割いており「ティーショットを打ちづらいホールはたくさんあるけど、しようがないので割り切って自分のスイングができたらいい」と自信は揺るがない。

未到達の目標がある。1つは年間5勝。そしてもう1つが平均ストローク60台だ。前週終了時点で69・9382でランク1位を独走中。今大会4日間で通算1アンダーなら60台でシーズンを終えることになる。

「目指す目標があるので、そこに向けて毎日頑張りたいし、本当にいいプレーをして優勝争いできたらいいなと思っている」。22歳の女王が南国宮崎で有終の美を飾る。