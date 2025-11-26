千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

11月23日（日）の同番組では、リンダカラー∞のりなぴっぴが悩める芸能人を占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」第2弾が放送された。

今回は、元NHKアナウンサーでフリーに転身した中川安奈が“りなぴっぴの館”を訪れ、「ダメ男に引っかかりやすい」という悩みを打ち明けた。

「フタを開けてみたら彼女がいる人だったとか、何回ご飯行っても付き合うことにならないなと思ってたら、“今彼女とかそういう気分じゃない”って人だったり…」と明かした中川に、りなぴっぴは「今はちょっと気になる人とかいい感じの人はいない？」と質問。

これに中川は「ご飯とかに行ったりはしている」「この人いい人だなみたいなのが見えてるわけではない」「特定ではなく、誘われたら行く」と赤裸々に語った。

そして、「素敵な人が現れるのか知りたい」という中川をタロットで占ったりなぴっぴ。

「う〜んっていう感じ」「ちょっと終わりかもな〜」と不穏な言葉を連発するも、徐々に的確なアドバイスを出しはじめると、中川も「心当たりしかない」「解決策も見ていただけるんですか？」とすっかり心を許していた。