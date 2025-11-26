AKASAKIが本日11月26日に新曲「連れてって」を配信リリースした。本楽曲は劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、AKASAKIにとって初のアニメ主題歌となる。

劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』は桜坂洋の同名小説を原作に、ハリウッド映画化もされたタイムループ作品を、新たな視点で描いたアクションファンタジーSFとなっている。「死はむしろ、味方だ」というコンセプトのもと、果てしないタイムループの中で戦い続ける主人公リタとケイジの過酷な運命が、アニメ制作を手掛けたSTUDIO4℃の圧倒的なビジュアルによって力強く表現される。

▲『ALL YOU NEED IS KILL』

AKASAKIは、本作の中心テーマである“何度倒れても立ち上がる強さ”に強く共鳴。繰り返されるタイムループの中でもがき、傷を抱えながらも未来を信じて進むキャラクターたちの姿からインスピレーションを受け、「連れてって」を完成させた。

以下、AKASAKIからのコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■AKASAKIコメント

今回、書き下ろさせていただいた「連れてって」は、

作品を通して感じた、“生き抜く強さと孤独”、

何度も同じ日を繰り返す中で、

芽生える希望や絆を意識しながら作りました。

日を跨いでしまう前に、全てが終わってしまう前に、

「また、連れてってほしい」という、

一見すると後ろ向きなようでいて、

実はポジティブなメッセージを込めた

登場人物の想いを代弁する

前向きなサウンドと歌詞に仕上がっています。

劇場アニメと一緒に、この曲を通して

物語の世界観や登場人物の感情を、

感じ取っていただけたら嬉しいです。

ぜひ、たくさん聴いて下さい。

劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』は、2026年1月9日（金）に全国10劇場にて劇場公開されます。

◆ ◆ ◆

■劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』

[2026年1月9日(金) 全国 10劇場にて劇場公開 ＜原作＞桜坂洋『All You Need Is Kill』（集英社刊）

＜監督＞秋本賢一郎

＜制作＞STUDIO4℃

＜プロデュース＞ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

公式サイト https://aynk-anime.com/

◾️18thシングル「歌ってごめん」

2025年11月5日（水）リリース

配信：https://lnk.to/aksk_18th