AKASAKI、劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』主題歌「連れてって」を配信リリース
AKASAKIが本日11月26日に新曲「連れてって」を配信リリースした。本楽曲は劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、AKASAKIにとって初のアニメ主題歌となる。
劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』は桜坂洋の同名小説を原作に、ハリウッド映画化もされたタイムループ作品を、新たな視点で描いたアクションファンタジーSFとなっている。「死はむしろ、味方だ」というコンセプトのもと、果てしないタイムループの中で戦い続ける主人公リタとケイジの過酷な運命が、アニメ制作を手掛けたSTUDIO4℃の圧倒的なビジュアルによって力強く表現される。
AKASAKIは、本作の中心テーマである“何度倒れても立ち上がる強さ”に強く共鳴。繰り返されるタイムループの中でもがき、傷を抱えながらも未来を信じて進むキャラクターたちの姿からインスピレーションを受け、「連れてって」を完成させた。
以下、AKASAKIからのコメントも到着している。
◆ ◆ ◆
■AKASAKIコメント
今回、書き下ろさせていただいた「連れてって」は、
作品を通して感じた、“生き抜く強さと孤独”、
何度も同じ日を繰り返す中で、
芽生える希望や絆を意識しながら作りました。
日を跨いでしまう前に、全てが終わってしまう前に、
「また、連れてってほしい」という、
一見すると後ろ向きなようでいて、
実はポジティブなメッセージを込めた
登場人物の想いを代弁する
前向きなサウンドと歌詞に仕上がっています。
劇場アニメと一緒に、この曲を通して
物語の世界観や登場人物の感情を、
感じ取っていただけたら嬉しいです。
ぜひ、たくさん聴いて下さい。
劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』は、2026年1月9日（金）に全国10劇場にて劇場公開されます。
◆ ◆ ◆
■19th single「連れてって」
2025年11月26日（水） 配信スタート
https://lnk.to/aksk_19h
■劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』
[2026年1月9日(金) 全国 10劇場にて劇場公開
＜原作＞桜坂洋『All You Need Is Kill』（集英社刊）
＜監督＞秋本賢一郎
＜制作＞STUDIO4℃
＜プロデュース＞ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
公式サイト https://aynk-anime.com/
◾️18thシングル「歌ってごめん」
2025年11月5日（水）リリース
配信：https://lnk.to/aksk_18th
