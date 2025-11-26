DIR EN GREYの京(Voice)が、自身の誕生日を記念したカフェ『京もうすぐ死にそうですBirthday cafe』を2026年2⽉に開催することを発表した。

カフェは東京と大阪で開催され、東京はパセラリゾーツ銀座店2Ｆ グレースバリ ブランにて2月7日(土)〜3月1日(日)、大阪はパセラリゾーツなんば道頓堀店5F ラウンジにて2月11日(水・祝日)〜3月1日(日)の期間で限定開催される。

こちらのカフェでは、京の世界観を表現したカフェ空間でオリジナルのフードやスイーツ、ドリンク、展示品などを盛り沢山に楽しめるほか、限定グッズの販売も行うとのこと。⼼ゆくまで京の世界を楽しめる内容となっている。

インディーズ時代から現代に至るまでの京のヴィジュアルや歌詩、ライブをイメージしたオリジナルメニュー全15種類を用意。オリジナルメニューを注文した方には、特典として全11種類のオリジナルコースターがランダムでプレゼントされるほか、来店した方全員に限定特典のプレゼントもあるという。

来店予約など詳細については、カフェ特設サイトをチェック。

『京もうすぐ死にそうですBirthday cafe』

［開催日程］

東京 パセラリゾーツ銀座店2Ｆ グレースバリ ブラン

2026年2月7日(土)〜3月1日(日)

大阪 パセラリゾーツなんば道頓堀店5F ラウンジ

2026年2月11日(水・祝日)〜3月1日(日) ［特設サイト］

https://spr2newton.wixsite.com/kyo-cafe-2026 ［営業時間］

東京：開催期間 2026年2月7日(土)〜3月1日(日)

営業時間

2月7、8、11、14、15、21、22、23、28日、3月1日

・11:30〜13:30

・14:00〜16:00

・16:30〜18:30

・19:00〜21:00

2月9、10、12、13、16、17、18、19、20、24、25、26、27日

・16:30〜18:30

・19:00〜21:00 大阪：開催期間 2026年2月11日(水・祝)〜3月1日(日)

営業時間

2月11、14、15、21、22、23、28日、3月1日

・11:30〜13:00

・13:30〜15:00

・15:30〜17:00

・17:30〜19:00

・19:30〜21:00

2月12、13、16、17、18、19、20、24、25、26、27日

・11:30〜13:30

・14:00〜16:00

・16:30〜18:30

・19:00〜21:00

※各回とも、フードのラストオーダーは45分間、ドリンクのラストオーダーは、退出時間の30分前にお願いいたします。 ［⼊場・利⽤方法］

事前予約制でのご⼊店となります。詳しくは特設サイトをご覧ください。