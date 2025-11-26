DIR EN GREY・京、自身の誕生日を記念したカフェ『京もうすぐ死にそうですBirthday cafe』を2026年2月に開催
DIR EN GREYの京(Voice)が、自身の誕生日を記念したカフェ『京もうすぐ死にそうですBirthday cafe』を2026年2⽉に開催することを発表した。
カフェは東京と大阪で開催され、東京はパセラリゾーツ銀座店2Ｆ グレースバリ ブランにて2月7日(土)〜3月1日(日)、大阪はパセラリゾーツなんば道頓堀店5F ラウンジにて2月11日(水・祝日)〜3月1日(日)の期間で限定開催される。
こちらのカフェでは、京の世界観を表現したカフェ空間でオリジナルのフードやスイーツ、ドリンク、展示品などを盛り沢山に楽しめるほか、限定グッズの販売も行うとのこと。⼼ゆくまで京の世界を楽しめる内容となっている。
インディーズ時代から現代に至るまでの京のヴィジュアルや歌詩、ライブをイメージしたオリジナルメニュー全15種類を用意。オリジナルメニューを注文した方には、特典として全11種類のオリジナルコースターがランダムでプレゼントされるほか、来店した方全員に限定特典のプレゼントもあるという。
来店予約など詳細については、カフェ特設サイトをチェック。
『京もうすぐ死にそうですBirthday cafe』
［開催日程］
東京 パセラリゾーツ銀座店2Ｆ グレースバリ ブラン
2026年2月7日(土)〜3月1日(日)
大阪 パセラリゾーツなんば道頓堀店5F ラウンジ
2026年2月11日(水・祝日)〜3月1日(日)
［特設サイト］
https://spr2newton.wixsite.com/kyo-cafe-2026
［営業時間］
東京：開催期間 2026年2月7日(土)〜3月1日(日)
営業時間
2月7、8、11、14、15、21、22、23、28日、3月1日
・11:30〜13:30
・14:00〜16:00
・16:30〜18:30
・19:00〜21:00
2月9、10、12、13、16、17、18、19、20、24、25、26、27日
・16:30〜18:30
・19:00〜21:00
大阪：開催期間 2026年2月11日(水・祝)〜3月1日(日)
営業時間
2月11、14、15、21、22、23、28日、3月1日
・11:30〜13:00
・13:30〜15:00
・15:30〜17:00
・17:30〜19:00
・19:30〜21:00
2月12、13、16、17、18、19、20、24、25、26、27日
・11:30〜13:30
・14:00〜16:00
・16:30〜18:30
・19:00〜21:00
※各回とも、フードのラストオーダーは45分間、ドリンクのラストオーダーは、退出時間の30分前にお願いいたします。
［⼊場・利⽤方法］
事前予約制でのご⼊店となります。詳しくは特設サイトをご覧ください。
関連リンク
◆『京もうすぐ死にそうですBirthday cafe』特設サイト
◆京 オフィシャルX