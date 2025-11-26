平井 大、ウィンターソング「LALALA (Baby it takes two)」含む4曲入り新作EPをリリース。リリックビデオ今夜公開
平井 大が、New EP『LALALA (Baby it takes two)』を本日11月26日(水)に配信リリースした。
EPの表題曲となっている新曲「LALALA (Baby it takes two)」は、大切な人と過ごすホリデーシーズンにぴったりな、心あたたまるウィンターソング。いつもの日常がちょっと特別に感じられる優しさに包まれた1曲に仕上がっている。リリースにあわせリリックビデオも26日21:00より平井 大の公式YouTubeチャンネルにて公開予定とだ。
また、「LALALA (Baby it takes two)」は全国5ヶ所のクリスマスマーケットのイメージソングにも決定している。この楽曲とともに今年のホリデーシーズンを過ごしてみてはいかがだろうか。
EPには「LALALA (Baby it takes two)」のほか、昨年YouTubeに公開され話題となった「Anniversary」「片隅のファンタジー」「Christmas Wish」のAcoustic Sessionバージョンの音源も収録される。
■EP『LALALA (Baby it takes two)』
2025年11月26日 配信スタート
https://DaiHirai.lnk.to/lalala
■クリスマスマーケット開催期間
＜渋谷クリスマスマーケット2025＞
https://shibuya-christmas.com/
会場：渋谷区立宮下公園／代々木公園BE STAGE
開催期間：2025年12月1日(月)〜25日(木)
会場：渋谷区立北谷公園
開催期間：2025年12月12日(金)〜14日(日)
＜仙台クリスマスマーケット2025＞
https://sendai-christmas.com/
会場：仙台市・錦町公園／勾当台公園(いこいの広場)
開催期間：2025年12月5日(金)〜25日(木)
＜山形クリスマスマーケット2025＞
https://yamagata-christmas.com/
会場：やまぎん県民ホール イベント広場
開催期間：2025年12月12日(金)〜25日(木)
＜長野クリスマスマーケット2025＞
https://nagano-christmas.com/
会場：長野駅東口公園
開催期間：2025年12月12日(金)〜25日(木)
＜静岡クリスマスマーケット2025＞
https://shizuoka-christmas.com/
会場：静岡市常磐公園
開催期間：2025年12月5日(金)〜25日(木)
◼︎ U-NEXT独占ライブ生配信
【配信時間】
ライブ配信：2026年2月11日(水祝）16:00 〜 ライブ終了まで
見逃し配信：2026年2月12日（木）12:00〜 2月26日（木）23:59まで
※視聴ページは後日公開
過去ライブ映像
https://t.unext.jp/r/hiraidai
現在配信中作品：
・Live Tour 2017 〜LOCALS ONLY〜 at TOKYO DOME CITY HALL
・HIRAIDAI Concert Tour 2018 WAVE on WAVES at Makuhari Messe Event Hall Special Cut
・LIVE TOUR 2017 ON THE ROAD