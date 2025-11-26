「私でいいの？」を卒業。彼の愛情をまっすぐ受け取れる“素直力”の育て方
彼に大切にされているはずなのに、どこかで「私でいいの？」と不安が顔を出す――。
恋愛を重ねるほど、自信のなさや遠慮が“素直に甘える力”を弱まるもの。
でも実は、愛情をまっすぐ受け取れる女性ほど、恋は長続きします。
そこで今回は、今日から試せる“素直力”の育て方をチェックしてみましょう。
まずは否定癖をやめる
「そんなの悪いよ」「気を遣わないで」――。
謙遜のつもりが、実は男性の厚意を跳ね返してしまうことも。
彼が何かしてくれたときは、まず一拍おいて「ありがとう」と伝えましょう。
それだけで心の扉がすっと開き、自分の中の受け取りスイッチがオンになります。
褒め言葉を照れずにそのまま受け止めてみる
「可愛いね」「似合ってるよ」と言われると、つい“否定で返す”のがクセになっていませんか？
でも、彼はあなたに喜んでほしくて言っているのです。
返事はシンプルに「そう言ってくれて嬉しい」でOK。
この一言だけで、彼の愛情はちゃんと届くし、あなた自身の自己肯定感も自然と育っていきます。
「嬉しい」「好き」を小出しでいいから言葉にする
素直力を上げるコツは、「受け取る」だけでなく「返す」こと。
「その言い方好き」「今日会えてよかった」など、小さなポジティブを言葉にしてみましょう。
大きな愛情表現じゃなくても、お互いの心の距離がゆっくり近づいていきます。
素直力は、生まれつきではなく“育てるもの”。
少しずつ愛情を受け取り、少しずつ気持ちを返す。
その積み重ねが、今よりもっと“安心できる恋”へと導いてくれます。
