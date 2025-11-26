NiziUニューアルバム『New Emotion』“女性グループ史上2組目”の快挙達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUが11月19日にリリースした3rdアルバム『New Emotion』が、主要週間アルバムチャートにて3冠を達成。女性グループによる1stアルバムから5作連続の1位獲得は、史上2組目の快挙となった。

■NiziU、主要週間アルバムチャートにて3冠達成

本作は、「2025年12月1日付オリコン週間アルバムランキング」（集計期間：11月17日～11月23日）にて1位を獲得。これにより、2021年12月6日付の1stアルバム『U』から5作連続（2021年11月24日リリース『U』、2023年7月19日リリース『COCONUT』、2024年7月24日リリース『RISE UP』、2025年2月5日リリース『AWAKE』）通算5作目の1位となり、女性グループによる1stアルバムから5作連続の1位獲得は、6年7ヵ月ぶり、史上2組目の達成となった。

また、11月26日に発表された「2025年12月1日付オリコン週間合算アルバムランキング」（集計期間：11月17日～11月23日）においても1位を獲得。こちらも2020年にリリースされたプレデビューデジタルミニアルバム『Make you happy』を含め、自身通算6作目の1位獲得となった。さらに、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”においても見事首位に輝いた。

本作は、デビュー5周年を迎えるNiziUがリリースした3枚目のフルアルバム。メンバー全員が20代となることを記念して制作された、新しい夜明けとともにより広い世界へと飛び出していく少女から大人の女性への「成長」と「自立」を描いた「YOAKE」、カネボウ化粧品“suisai”のCMソング「Shining day」、TVアニメ『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』のオープニングテーマで、クールかつダークな世界観でNiziUの新境地を見せた「RISE UP」、同作品のエンディングテーマの「BELIEVE」、3月リリースの韓国2ndシングルアルバム『LOVE LINE』のリード曲「LOVE LINE」と収録曲「What if」の日本語バージョンなどの豪華な既発曲6曲を始め、彩り豊かな新曲多数収録されている。

今作のタイトルトラックとして10月17日にすでに先行配信され、音楽番組でのパフォーマンスも話題沸騰中。SNSを活用した恋の作戦で、片想いの相手を攻略していく過程を描いたデジタル時代のラブソング「♡Emotion」（読み：ラブエモーション）、90年代のレトロポップな質感のサウンドに洗練されたモダンR＆Bの感性を乗せた甘酸っぱい楽曲「Come On Over」、外見の美に捉われず自分自身を信じて“自分らしさ”を輝かせようという強いメッセージを込めたエレクトロニックで独特なシグニチャーサウンドが際立つエネルギッシュな楽曲「That’s Me」、“君との出会いが人生最高のラッキー”という歌詞と90年代ヒップホップとR＆Bの感性を今風にアレンジしたサウンドが合わさった誰もが自然とリズムに合わせて体を揺らしステップを踏みたくなるようなスタイリッシュな楽曲「Tip-Top」、“幸せは自分で作り出すことができる” “幸せを待つのではなく、自分で幸せな1日を作っていこう！”というポジティブなメッセージの歌唱力が光る軽快でダイナミックな楽曲「Happy day」、さらに初回生産限定盤Bにはユニット曲を収録するなど、あらたな彼女たちを感じることができる楽曲ばかりの一枚となっている。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

ALBUM『New Emotion』

■関連リンク

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com