Snow Manが雑誌『VOGUE JAPAN』によるアワード「THE ONES TO WATCH 2025」の受賞者に決定。授賞記者会見にメンバーを代表して目黒蓮とラウールが出席し、ふたりの洗練されたビジュアルにも注目が集まっている。

■ラウール「ぼぐたんから頂きました」

ラウールは自身のInstagramのストーリーズに「ぼぐたんから頂きました」と投稿し、『VOGUE JAPAN』を“ぼぐたん”と呼ぶユニークなコメントとともに写真を公開した。

ウェーブがかった短めヘアに、明るいベージュ寄りのライトカラーのダブルスーツ、淡いブルーシャツと深いトーンのネクタイを合わせた上品な装い。

足元は白ソックス×ビットローファーというクラシカルな組み合わせで、軽やかなムードを添えている。

「THE ONES TO WATCH 2025」のパネル横で片手をポケットに入れ、ゆるやかにピース。リラックスした微笑みと長い手足のシルエットが引き立つ、エレガントな1枚となっている。

■抜群スタイルが際立つ目黒蓮＆ラウールの2ショット

Snow Manの公式Instagramのストーリーズでは、目黒とラウールの2ショットも公開された。ふたりがパネルを指し示すようなポーズをとる姿は、仲の良さがそのまま切り取られたようなショット。

目黒は深い赤のニットを黒レザージャケットの中に差し込んだシックなスタイル。レザーの艶と赤の差し色が相まって、シンプルながら強い存在感を放っている。

黒のワイドパンツと黒ブーツで全体を引き締め、都会的なムードも漂わせるコーディネートだ。

■舞台裏で談笑する目黒蓮＆ラウール、佐野勇斗との和やかな姿も

『VOGUE JAPAN』の公式SNSでは、登場前の貴重な舞台裏ショットも公開。さらに同じく受賞者である佐野勇斗（M!LK）と、目黒とラウールが楽しげに談笑する姿も映し出されており、華やかな授賞式の裏側とは思えないほど和やかな雰囲気が伝わってくる。

SNSでは「ラウール髪切った？」「めめラウ眼福すぎる」「ふたりとも脚長すぎ」「リアル王子様」「美しいしか言葉が出てこない」など、多くの反響が寄せられている。

Snow Man

