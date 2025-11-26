供給過剰となっている韓国国内の石油化学産業で最初の自律構造調整案が公式化した。ロッテケミカルとHD現代ケミカルが忠清南道大山（テサン）でナフサ分解設備（NCC）の縮小に入った。

ロッテケミカルは26日、「企業活力向上のための特別法（ワンショット法）に基づき、HD現代ケミカルと共同で事業再編計画承認審査を産業通商資源部に申請した」と明らかにした。この法は企業が自発的に事業の再編を推進できるよう関連手続きと規制を大幅に簡素化し、M＆A（企業の合併・買収）、事業分割、株式交換などを迅速に進行できるよう支援する。供給過剰に直面した企業が事業構造を調整して競争力を回復するのを支援するため2016年から施行されている。

両社の事業再編構造はロッテケミカル大山工場を物的分割した後、分割会社がHD現代ケミカルと合併する方式で推進される。HD現代ケミカルはHD現代オイルバンクが60％、ロッテケミカルが40％を保有する合弁会社。

両社は合併を通じてNCC設備を合理化し、生産運営体制を一元化する計画だ。現在、ロッテケミカルのNCC生産能力は年110万トン、HD現代ケミカルは85万トン規模。ロッテケミカル側は「高付加およびエコ事業構造への転換を併行し、石油化学産業の競争力向上に寄与する」と明らかにした。

今回の事業再編案は政府の審査および承認手続きを踏んで最終確定する。その後、両社は追加の協議で細部運営のための最適な案を出す計画だ。