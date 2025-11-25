

五苑マルシンは、展開するホルモン専門店「情熱ホルモン」において、11月28日(金)・29日(土)の2日間「いい肉の日フェア」を実施する。

さらに12月1日(月)より20周年の感謝を込めて「キャッシュバックキャンペーン」を開催。

2025年1月から展開してきた周年企画がついにファイナルを迎える。

ホルモンの魅力を届けることに務めてきた一年

ホルモン専門店「情熱ホルモン」は、今年創業20周年を迎えた。周年YEARである2025年は、ホルモンの魅力を届けることに務め、ホルモンをより身近に感じてもらえる一年にすべく、年間を通じた取り組みを行ってきた。

1月にホルモンクラッカー弾けるデザインの周年特設サイトを立ち上げ、「ホルモン20種盛り」「ごはん食べ放題」「情熱の20種もつ鍋」などの周年記念メニューやキャンペーンを開催。そのファイナルとなるのが今回の2つの企画「いい肉の日フェア」と「キャッシュバックキャンペーン」で、ホルモンクラッカーを豪快に打ち上げて締めくくりとする。

いい肉の日フェア

「いい肉の日フェア」は、情熱ホルモン20周年企画第8弾。ホルモン愛溢れるプレゼント企画となっている。



来店時に配布される応募券で「誰が欲しいねん！情ホルオリジナルキーホルダー」か「次回使えるお食事券1,000円分」を選んで応募すると、抽選で賞品が各200名に当たる。



さらに、情熱ホルモンで常に上位人気のやわらかハラミをいつも以上に楽しめる特別メニュー「やわらかハラミ3種盛り」がイイニク価格の1,129円で販売される。人気のやわらかハラミをペッパーレモン・やみつきピリ辛ダレ・ネギ塩ダレの3種の味で楽しもう。

開催期間は、11月28日(金)・29日(土)だ。

キャッシュバックキャンペーン



「キャッシュバックキャンペーン」は、情熱ホルモン20周年企画第9弾。

20周年YEARのファイナル企画は、最後の力を振り絞ってキャッシュバックキャンペーンを実施する。「今年は20周年を盛り上げてくださりありがとうございました。21年目となる来店もぜひ情熱ホルモンに来てください！」との思いを込めたキャンペーンだ。

開催期間は、12月1日(月)〜20日(土)の20日間。期間中1組の会計2,000円(税込)ごとに、次回来店時に使える500円チケットがプレゼントされる。チケット利用期間は2026年1月5日(月)〜2月28日(土)だ。

「いい肉の日フェア」「キャッシュバックキャンペーン」ともに、情熱ホルモン各店舗(⼀部店舗を除く)で行われる。

次のステージへ向けた新たな挑戦に取り組む

情熱ホルモンは2005年、当時目新しかった「ホルモン専門店」というジャンルと一風変わったブランド名で瞬く間に多くの人に支持され、連日行列のできる人気店となった。多くの人に愛され、20年という長きにわたり続けて来られたことは、この上ない喜びに他ならないという。

来る2026年は、20年の歴史と共に再出発する覚悟の一年と位置づけ、次のステージへ向けた新たな挑戦に取り組んでいくとしている。

「いい肉の日フェア」や「キャッシュバックキャンペーン」をきっかけに、情熱ホルモンを利用してみては。

情熱ホルモン 20周年特設サイト：https://henshin-j-horumon.com

情熱ホルモン 公式サイト：https://www.j-horumon.com

(ソルトピーチ)