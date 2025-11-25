

東京都荒川区のTOKYO L.O.C.A.LとROOM810が27店舗と連携し、地域活性型チャリティ「ONE HEART SHOWER vol.45」を11月28日(金)に開催する。会場は、荒川区のカフェ・ダイナー「TOKYO L.O.C.A.L BASE」。

地域と被災地の双方に「笑顔の連鎖」を広げる

「ONE HEART SHOWER」は東日本大震災をきっかけにスタートし、今回で45回目を迎える地域発チャリティイベント。「楽しいことは正しい」を合言葉に、地域の賑わいをつくり、その活気をそのまま被災地支援につないでいく“持続型の支援モデル”として活動を続けている。



これまで5,000名以上が参加しており、東北・熊本・愛媛・千葉・能登半島など全国各地への支援、海外支援の実績もあり、地域と被災地の双方に「笑顔の連鎖」を広げてきた。

地域活性を復興支援につなげる仕組み

「ONE HEART SHOWER」の最大の特徴は、協力店舗と共に地域活性化を行い、それを復興支援につなげる点にある。

イベントチラシやポスター配布、連携店舗での募金箱の設置、SNS発信用のデザインパーツ(無料配布)、店舗が「自分のイベントのように発信できる」仕組みづくりと広報支援、イベント後の“支援結果”の見える化レポート提供、主催側が一店舗ずつ訪問し説明・相談・報告を実施するなどの取り組みを通じて、各店舗にとっても「自分たちのためになるイベント」となり、その結果として地域全体が盛り上がるという仕組みだ。

また、これまで参加した店舗が「このイベントに参加すれば、自分たちの店も地域も元気になり、さらに復興支援にもなる」と主体的に広めており、協力店舗が27店舗に拡大。地域事業者自らが支援の輪を広げる“自走型の地域活性モデル”として、行政からも注目されているという。

協力店舗27店舗

「ONE HEART SHOWER vol.45」の協力店舗は、「TOKYO L.O.C.A.L BASE」「たこ焼 上木家」「ベビーカステラ専門店 ふくふく堂」「ヨコヨコバーガー」「季節料理 市川」「DESIGN FAM(トータルビューティーサロン)」「DINING＆BAR 3F」「SANKAKUYA(三角屋)」「バー いそむら」「マチヤ熟成 uro」「山奥」「meat italiana Angie」「バルコタツヤ(BAR KOTATSUYA)」「Pizzeria＆Trattoria giggi」「居酒屋ボンド」「Bar 08」「Danran Bar jikka」「felice chiffon」「居酒屋あまなつ」「奈々奈」「Ber Penzance(ペンザンス)」「ワイン屋 neco」「ELEGAN ZA CORONA」「浜作 もんじゃ会館」「能登 café」「祭(就労継続支援B型事業所)」「Design Room No.4541」の27店舗となっている。

注目企画「荒川ユナイトーク」



また、荒川区の注目企画「荒川ユナイトーク」を「ONE HEART SHOWER vol.45」と同時開催。荒川区にある北豊島学園の高校生も参加し、「復興支援×ボランティア」「スポーツ×復興支援」などのテーマでスピーチを行う予定だ。

大人はもちろん高校生も自分の言葉で語ることで、「若者×地域×復興支援」の新しい連携モデルへの期待が高まっている。

小林幸子さんや荒川区長も協力

「ONE HEART SHOWER vol.45」では、イベントに賛同し、様々な形で支援してきた歌手の小林幸子さんが協力するほか、荒川区の後援を得て行政との連携を強化している。当日は荒川区長も参加予定で、地域と行政が一体となって復興支援に取り組む象徴的な機会となる。

主催者のコメント

TOKYO L.O.C.A.Lの丸山慎二郎さんは、「地域が元気になれば、その力で復興支援は必ず続けていけます。ONE HEART SHOWERは、地域の27店舗のみなさんと一緒に、自分たちの地域を盛り上げ、その賑わいをそのまま被災地へ届ける“地域活性×復興支援”の新しいチャリティのかたちです。高校生のスピーチも含め、地域に関わるすべての人が主役になり、笑顔の連鎖を広げていきたいと考えています」とコメントしている。

地域と被災地をつなぐ「ONE HEART SHOWER vol.45」に参加してみては。

■ONE HEART SHOWER vol.45

日時：11月28日(金)16:30〜22:00

※荒川ユナイトークは16:30〜18:15に開催

会場：TOKYO L.O.C.A.L BASE

住所：東京都荒川区町屋1丁目3-12

TOKYO L.O.C.A.L Instagram：https://www.instagram.com/tokyolocal.me

(yukari)