

オリジナルブランド「Flapper」を運営するアディクトは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、カートゥーン ネットワークの人気アニメ『パワーパフ ガールズ』の公式グッズが揃うPOPUP STORE「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」を、東京都渋谷区にあるMIYASHITA PARK(ミヤシタパーク)で開催する。

開催期間は、12月1日(月)〜25日(木)だ。

『パワーパフ ガールズ』について

『パワーパフ ガールズ』は、砂糖、スパイス、ステキなものをいっぱい混ぜて、とびっきりかわいい女の子を作るはずが、間違って「ケミカルX」という薬品が入ってしまい生まれたブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘。

ガールズパワー炸裂で、悪者たちに戦いを挑み、タウンズヴィルの平和のために戦う！

前回のPOPUP STOREで完売していた商品も登場

今回、ファッション、トレンド、パワパフが大好きな女の子に向けて、アメリカ生まれのキュートな3人娘の世界観がたっぷり詰まったPOPUP STOREを開催！

「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」では、先行発売のバッグ、チャーム、ポーチなどのほか、前回のPOPUP STOREで完売していた商品も多数並ぶ。



先行発売のエコバッグは全5柄で、いつもの買い物用にオススメ。



ぷくぷくシールのような立体プリントのスクエアポーチやキーコインケースも、先行発売となっている。



新発売のもこもこファーバッグは、この時期にぴったりだ。



渋谷パルコで完売した携帯モチーフポーチも入荷！



大人気のステッカーは、ミヤシタパーク限定クリスマスバージョンが登場する。クリスマスコスチュームを着たガールズたちが可愛いステッカーで、ミヤシタパークオリジナル商品だ。



また、うるうるの目が可愛いぬいぐるみチャームは着ぐるみバージョンとパジャマバージョンの全6種類、さらにはシークレット1種が入ったランダム商品として初登場！どれが当たっても嬉しいデザインとなっている。

さらに、購入者へはガチャガチャを回せるコインをプレゼント！会計金額3,300円(税込)以上で1回プレゼントされ、クリスマスの衣装を着た可愛いガールズ達の缶バッチがもらえる。先着順、数量限定となっている。

店内には、大人気だったガールズたちの大きな風船も登場。可愛い店内で撮影も楽しんでみて。

今年最後の『パワーパフガールズ』POPUP STORE。お店以外にもミヤシタパークはパワーパフガールズの装飾でいっぱいに！この機会に、「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」に足を運んでみては。

■The Powerpuff Girls POPUP STORE 「ガールズの休日」

期間：12月1日(月)〜25日(木)11時00分〜21時00分

会場：MIYASHITA PARK

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目20−10 南2F吹き抜け広場

Flapper公式Instagram：https://www.instagram.com/flapper_bags

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

(ソルトピーチ)