【東京都渋谷区】『パワーパフ ガールズ』のPOP UP STOREをMIYASHITA PARKで開催！先行発売商品も
オリジナルブランド「Flapper」を運営するアディクトは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、カートゥーン ネットワークの人気アニメ『パワーパフ ガールズ』の公式グッズが揃うPOPUP STORE「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」を、東京都渋谷区にあるMIYASHITA PARK(ミヤシタパーク)で開催する。
開催期間は、12月1日(月)〜25日(木)だ。『パワーパフ ガールズ』について
『パワーパフ ガールズ』は、砂糖、スパイス、ステキなものをいっぱい混ぜて、とびっきりかわいい女の子を作るはずが、間違って「ケミカルX」という薬品が入ってしまい生まれたブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘。
ガールズパワー炸裂で、悪者たちに戦いを挑み、タウンズヴィルの平和のために戦う！前回のPOPUP STOREで完売していた商品も登場
今回、ファッション、トレンド、パワパフが大好きな女の子に向けて、アメリカ生まれのキュートな3人娘の世界観がたっぷり詰まったPOPUP STOREを開催！
「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」では、先行発売のバッグ、チャーム、ポーチなどのほか、前回のPOPUP STOREで完売していた商品も多数並ぶ。
先行発売のエコバッグは全5柄で、いつもの買い物用にオススメ。
ぷくぷくシールのような立体プリントのスクエアポーチやキーコインケースも、先行発売となっている。
新発売のもこもこファーバッグは、この時期にぴったりだ。
渋谷パルコで完売した携帯モチーフポーチも入荷！
大人気のステッカーは、ミヤシタパーク限定クリスマスバージョンが登場する。クリスマスコスチュームを着たガールズたちが可愛いステッカーで、ミヤシタパークオリジナル商品だ。
また、うるうるの目が可愛いぬいぐるみチャームは着ぐるみバージョンとパジャマバージョンの全6種類、さらにはシークレット1種が入ったランダム商品として初登場！どれが当たっても嬉しいデザインとなっている。
さらに、購入者へはガチャガチャを回せるコインをプレゼント！会計金額3,300円(税込)以上で1回プレゼントされ、クリスマスの衣装を着た可愛いガールズ達の缶バッチがもらえる。先着順、数量限定となっている。
店内には、大人気だったガールズたちの大きな風船も登場。可愛い店内で撮影も楽しんでみて。
今年最後の『パワーパフガールズ』POPUP STORE。お店以外にもミヤシタパークはパワーパフガールズの装飾でいっぱいに！この機会に、「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」に足を運んでみては。
■The Powerpuff Girls POPUP STORE 「ガールズの休日」
期間：12月1日(月)〜25日(木)11時00分〜21時00分
会場：MIYASHITA PARK
住所：東京都渋谷区神宮前6丁目20−10 南2F吹き抜け広場
Flapper公式Instagram：https://www.instagram.com/flapper_bags
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
(ソルトピーチ)