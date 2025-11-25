

日本橋 千疋屋総本店は、11月25日(火)、新商品「紀州南高梅 ひとしずく 10個化粧箱入」を発売した。

大切な人への贈り物にふさわしい、上質な味わい

和歌山県日高郡みなべ町。梅の里として知られるこの地は、温暖な気候と海からの風、そして肥沃な土壌に恵まれた、南高梅の本場だ。

百余年の伝統を受け継ぐ梅農家の匠が大切に育んだ南高梅。朝露をまとい、ふくらみを増した果実の中から選び抜き、丹念に甘酢へ漬け込んだ。やわらかな薄皮ととろける果肉、ひと雫に広がる爽やかな酸味。大切な人への贈り物にふさわしい、上質な味わいだ。



「紀州南高梅 ひとしずく 10個化粧箱入」は、塩分不使用で、甘酸っぱさがあとをひく。上品なパッケージにも注目だ。

価格は3,456円(税込)。

「紀州南高梅 ひとしずく 10個化粧箱入」販売店舗

「紀州南高梅 ひとしずく 10個化粧箱入」の販売店舗は、「千疋屋総本店」日本橋本店、日本橋高島屋店、玉川高島屋店、新宿高島屋店、横浜高島屋店、柏高島屋店、新宿伊勢丹店、浦和伊勢丹店、銀座三越店、松屋銀座店、西武池袋店、羽田空港店、KITTE丸の内店、アトレ目黒店、麻布台ヒルズ店。そのほか、千疋屋総本店公式オンラインストアでも取り扱う。

なお、売り切れなどにより取り扱いがない場合がある。予約は、店舗まで問い合わせを。

日本橋 千疋屋総本店について

日本橋 千疋屋総本店は、1834年(天保5年)創業、今年で190周年を迎えた日本最古の果物専門店。以来、京橋千疋屋、銀座千疋屋と暖簾分けをして、現在では日本橋本店をはじめ都内近郊に16店舗を構えている。

「一つ上の豊かさを」をブランドのアイデンティティとして掲げ、果物を通じて利用者の食生活を豊かにしたいという新たな使命感を持って取り組んでいるという。

この機会に、日本橋 千疋屋総本店から登場した新商品「紀州南高梅 ひとしずく 10個化粧箱入」を味わってみては。

日本橋 千疋屋総本店 HP：https://www.sembikiya.co.jp

日本橋 千疋屋総本店 オンラインストア：https://online-store.sembikiya.co.jp

日本橋 千疋屋総本店 Instagram：https://www.instagram.com/nihombashi_sembikiya_official

