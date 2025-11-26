【ドラゴンクエスト水性ホビーカラー ドラキーダークブルー】 12月20日 発売予定 価格：385円 【ドラゴンクエスト水性ホビーカラー メタルスライムシルバー】 2026年1月ごろ 発売予定 価格：495円

「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー ドラキーダークブルー」

GSIクレオスは、塗料「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー」の新色「ドラキーダークブルー」と「メタルスライムシルバー」をそれぞれ12月20日と2026年1月ごろに発売する。価格は「ドラキーダークブルー」が385円、「メタルスライムシルバー」が495円。

本製品は、スクウェア・エニックスが発売するプラモデルシリーズ「ドラゴンクエストプラスチックモデルキット」シリーズに最適な塗料「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー」より、ドラキーのカラーを再現した「ドラキーダークブルー」と、メタルスライムのカラーを再現した「メタルスライムシルバー」を商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「GSIクレオス ホビー部」にて本内容が発表され、発売日や価格などを確認できた。

「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー メタルスライムシルバー」

2026年1月頃発売予定 pic.twitter.com/jmmaRjJuIZ - GSIクレオス ホビー部 (@creoshobby_info) November 26, 2025

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX