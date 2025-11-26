GSIクレオス、塗料「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー」に新色「ドラキーダークブルー」「メタルスライムシルバー」が登場！
【ドラゴンクエスト水性ホビーカラー ドラキーダークブルー】 12月20日 発売予定 価格：385円 【ドラゴンクエスト水性ホビーカラー メタルスライムシルバー】 2026年1月ごろ 発売予定 価格：495円
「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー ドラキーダークブルー」
GSIクレオスは、塗料「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー」の新色「ドラキーダークブルー」と「メタルスライムシルバー」をそれぞれ12月20日と2026年1月ごろに発売する。価格は「ドラキーダークブルー」が385円、「メタルスライムシルバー」が495円。
本製品は、スクウェア・エニックスが発売するプラモデルシリーズ「ドラゴンクエストプラスチックモデルキット」シリーズに最適な塗料「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー」より、ドラキーのカラーを再現した「ドラキーダークブルー」と、メタルスライムのカラーを再現した「メタルスライムシルバー」を商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「GSIクレオス ホビー部」にて本内容が発表され、発売日や価格などを確認できた。
「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー メタルスライムシルバー」
【新製品情報】- GSIクレオス ホビー部 (@creoshobby_info) November 26, 2025
株式会社スクウェア・エニックスより発売予定の「ドラゴンクエストプラスチックモデルキット」シリーズの塗装に最適な「ドラゴンクエスト水性ホビーカラー」の新色2色が登場です！
2026年1月発売予定商品
メタルスライムシルバー
価格：495円（税込）
2026年1月頃発売予定 pic.twitter.com/jmmaRjJuIZ
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX