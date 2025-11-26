3児の母・丸高愛実「毎日が宝物」 夫・柿谷曜一朗は感謝「子育ては妻に任せている」
元プロサッカー選手の柿谷曜一朗（35）＆モデルの丸高愛実（35）夫妻が26日、都内で行われた『第18回ペアレンティングアワード』の授賞式に出席。2人そろっての受賞に喜びをかみ締めた。
【全身ショット】素敵！華やかなドレスで登場した丸高愛実＆柿谷曜一朗
丸高は「3人の子どもと笑ったり、踊ったり、歌ったり、泣いたり、激しめの生活をしている」と現在の生活を表現。「そんな毎日が宝物」と笑顔を見せた。
現役を引退した柿谷は「ありがたいことにお仕事をいただいている」といい、「育児は今も妻に任せている」と明かした。そんな愛妻に対し「感謝しかない。妻の助けになるよう夢と希望を与えたい」と意欲を示した。
ペアレンティングアワードは、2025年に育児業界へ影響を与えた著名人、ヒット商品や出来事などを、子育て雑誌6誌が選定。今年は「ヒト部門」で柿谷、丸高のほか、俳優の杉浦太陽（44）、タレントのpeco（30）、お笑い芸人のバービー（41）、歌手の横山だいすけ（42）、元バレーボール選手の栗原恵（41）、インフルエンサーの木下ゆーき（36）、テレビ局員兼漫画家の真船佳奈氏が受賞した。
