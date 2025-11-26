ËÌÀî·Ê»Ò¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎàÊª¸ð¤¤Ìòá¤ò¸«¤¿Ì¼¤¬ËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡££Î£È£ËÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇàË×ÍîÊìá¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Î²ÈÄí¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ä£Á£É£Ç£Ï¡Ê£´£·¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢£µºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È£±ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¥Þ¥Þ¡£¸½ºß¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¼ç¿Í¸ø¥È¥¤ÎÀ¸Êì¡¦¥¿¥¨Ìò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤À¡£Ì¾²È½Ð¿È¤ÇÉð²È¤Îà²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤áÊìÌò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê²È¤¬Ë×Íî¤·¡¢Êª¸ð¤¤À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡É×£Ä£Á£É£Ç£Ï¤È¤Ï¡Ö»ä¤¬»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë»þ¤Ë¡¢É×¤¬»Å»ö¤ò´Ë¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×½Ð±é¤Ë¤â¡¢¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤ÞÄ«¥É¥é¤ÇÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç£²Çñ¤Þ¤Ç¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£½é¤á¤Ïà¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤«¤é¤ª°ú¤¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Êá¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È·î¤Ë£²¡Á£³ÆüÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¨¡¢Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¤È¤«²¶¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ç¡ØÃÇ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ´À°¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Þ²¿¤È¤«¡Ä¡£¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¹ËÅÏ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËèÆü¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡²È¤Ç¥Þ¥Þ¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶áàÊÑ²½á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀè½µ¡¢Àè¡¹½µ¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤¬¤ª¶â¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤¿¸å¡¢¤¹¤´¤¤¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¤¨¡¢¥Þ¥Þ¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ç¡Ø¤â¤¦¤ª¤ä¤Ä¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤«ËÜµ¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤ÏÌò¤À¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¸½¼Â¤È¥É¥é¥Þ¤Î¥Þ¥Þ¤¬¡Ë¸ò¤¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤¹¤«¤µ¤º£Í£Ã¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡Ö¡ÊÌ¼¤Ë¡Ë¡Ø¤½¤¦¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡ª¡¡¥Û¥ó¥È¤À¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÑ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ÀÅÄ¤«¤é¡¢°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ç¡Ö¤ª´é¤ËÈè¤ì¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«Èè¤ì¤Æ¤Æ¤¤¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¡×¤Èº£¤Î¥¿¥¨Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¤½¤¦¤¤¤¦Èè¤ì¤¿Ìò¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£