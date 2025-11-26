自分の給料をコツコツ貯めて「300万円」の頭金で住宅を購入。これって税務署に目を付けられますか？
給与からの貯蓄で頭金を出す場合、基本的に問題はない
まず結論から言えば、自分の収入から貯めたお金で住宅の頭金を支払うこと自体に問題はなく、原則として税務署から指摘されることはありません。
税務署が問題視するのは、たとえば以下のような場合です。
・所得に見合わない大金を突然使った
・親族からの贈与なのに申告をしていない
・確定申告で明らかに不自然な資産移動がある
つまり、収入と支出が整合性の取れたものであり、かつ記録が残っているのであれば、特に目を付けられる心配はありません。
税務署が確認するポイントは「資金の出所」
住宅購入は高額な取引であるため、税務署では「資金の出所」を確認するケースがあります。特に若年層や年収に対して高額な物件を購入した場合、「どこからお金を出したのか」をチェックされることがあります。
特に表1のような項目が確認されることが多いです。
表1
※筆者作成
300万円程度であれば、年収300万～500万円クラスの人が数年かけて貯める額としては十分に妥当と見なされるため、説明可能な範囲であれば問題にはなりません。
「贈与」とみなされるケースとその回避策
注意したいのは、もしこの300万円が親や祖父母から受け取ったお金だった場合です。たとえ援助のつもりでも、贈与税の申告が必要になるケースがあるため、放置していると表2のように「無申告加算税」や「延滞税」が発生するリスクがあります。
表2
（控除） 「住宅取得等資金の贈与特例」による非課税枠の活用で対応可
※筆者作成
つまり、自分の収入でコツコツ貯めたのであれば全く問題ありませんが、親からの援助があった場合は、必ず申告・確認を行う必要があるという点に注意してください。
トラブルを防ぐには「資金の記録」をしっかり残すこと
税務署に不自然だと判断されないためにも、自分でお金を貯めたという証拠を残しておくことが大切です。具体的には以下のような方法が有効です。
・毎月の給与明細や預金通帳を保管する
・大きな入金（ボーナスなど）も記録しておく
・支出先（工務店、ハウスメーカー等）との契約書や領収書を保管する
このような証拠がそろっていれば、万が一税務署から問い合わせがあっても、正当な資金であることをスムーズに説明できます。
まとめ
300万円の頭金を「自分の給料でコツコツ貯めた」場合、それが記録で裏付けられるのであれば、税務署に目を付けられることは基本的にありません。一方で、もし親などからの援助を受けた場合は、贈与税の申告や非課税特例の手続きが必要になることを忘れてはいけません。
不安がある場合は、購入前後で税理士やファイナンシャルプランナーに相談しておくと安心です。税金のリスクを避けつつ、安心してマイホーム購入を進めましょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー