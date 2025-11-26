女優田中麗奈（45）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。1日のスケジュールを公開し、スタジオを驚かせた。

田中は自身のある1日のスケジュールをパネルで紹介。5時半〜7時に「起床（身支度・運動）」とされており、早朝の運動に驚きの声が上がると「走ったりするのが好きなので。ジム着に着替えて、暗いうちからジム行って。子どもが寝ている間に行っちゃうことも多いです」と明かした。

また「近くを走ったり、余裕がない時はおうちのウオーキングマシンで走ることもありますし。それも余裕がない時は、その場で体操みたいなことをして」と体を動かすことを欠かさないという。理由については「モタッとしているのが嫌で。朝代謝を上げておけば、自動的に体が頑張って働きモードになってくれるかな」と笑った。

朝食や弁当作り、子どもの幼稚園準備を終えると撮影へ。夕方のお迎え後は夕食作りにお風呂準備と多忙に過ごすという。1日の疲労が蓄積する午後6時半〜7時は「休憩＆筋トレ」となっており、これに出演者が「ええ〜！？」「疲れちゃうじゃん」と口にすると、田中は筋トレについて「子どもがアニメとか見ている横でダラッとして。携帯見ながら足パカ運動を。足を開いたり閉じたりやったり。そのまま腹筋して」とあっさり。「大体子どもが飛行機をせがんでくるので、こう上げて。遊びながら」と、あおむけで子どもを持ち上げる様子を再現した。

あまりのストイックさに、ハライチ澤部佑は「YouTube見ながらソファに寝転がってダラダラカントリーマアムの時間はないんですか」と信じられない様子だった。