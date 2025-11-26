松島花、自宅の巨大クリスマスツリー公開「迫力すごい」「オーナメントのセンス抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの松島花が11月24日、自身のInstagramを更新。自宅でのクリスマスツリーの飾り付けの様子を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳モデル「迫力すごい」自宅の巨大クリスマスツリー公開
松島は「やっとお家にクリスマスツリーを迎えました」とコメントし、大きなクリスマスツリーにオーナメントを飾りつけする動画を投稿。「クリスマスまであと1ケ月だー」とつづり、自身の背丈より高いツリーに一つずつ飾り付ける姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「飾りつけする姿が可愛い」「オーナメントのセンス抜群」「ツリーの迫力すごい」「キラキラしてて素敵」「クリスマス楽しみだね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
