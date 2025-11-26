渡辺美奈代「大根で作り置き」2品を披露「彩りが綺麗」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が11月25日、自身のInstagramを更新。大根を使った作り置き料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「彩りが綺麗」大根作り置き料理
渡辺は「大根で作り置き」とつづり、「大根と大葉の浅漬け」と「ゆず大根」の出来上がり写真と作る過程の写真をそれぞれ別で投稿。大葉がたっぷりと乗った鮮やかな浅漬けと、ゆずの皮が彩りを添えるゆず大根の2品を披露している。
この投稿には「おいしそう」「真似したい」「丁寧な暮らしが素敵」「彩りが綺麗」「料理上手」「食欲そそられる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美奈代、大根で作り置き2品を披露
◆渡辺美奈代の投稿に反響
