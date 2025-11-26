佐藤晴美、黒ワンピ×網タイツで美脚際立つ「大人の色気」「憧れの女性」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの佐藤晴美が11月25日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】30歳LDH所属美女「美脚に釘付け」色気漂う網タイツ姿
佐藤は、雑誌「FIGARO JAPON」（CCCメディアハウス）と「＠piaget」をタグ付けし、撮影ショットを投稿。黒いワンピースと網タイツを合わせ、脚を抱えたポージングを見せている。
この投稿に「美しすぎる」「憧れの女性」「素敵なスタイリング」「大人の色気」「美脚に釘付け」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳LDH所属美女「美脚に釘付け」色気漂う網タイツ姿
◆佐藤晴美、網タイツで美脚披露
佐藤は、雑誌「FIGARO JAPON」（CCCメディアハウス）と「＠piaget」をタグ付けし、撮影ショットを投稿。黒いワンピースと網タイツを合わせ、脚を抱えたポージングを見せている。
◆佐藤晴美の投稿に反響
この投稿に「美しすぎる」「憧れの女性」「素敵なスタイリング」「大人の色気」「美脚に釘付け」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】