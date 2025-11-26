佐藤晴美（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの佐藤晴美が11月25日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】30歳LDH所属美女「美脚に釘付け」色気漂う網タイツ姿

◆佐藤晴美、網タイツで美脚披露


佐藤は、雑誌「FIGARO JAPON」（CCCメディアハウス）と「＠piaget」をタグ付けし、撮影ショットを投稿。黒いワンピースと網タイツを合わせ、脚を抱えたポージングを見せている。

◆佐藤晴美の投稿に反響


この投稿に「美しすぎる」「憧れの女性」「素敵なスタイリング」「大人の色気」「美脚に釘付け」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】