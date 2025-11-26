川口春奈、美脚透ける黒ストッキング×ミニスカ姿披露「大人可愛い」「天才的にオシャレ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】女優の川口春奈が11月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題となっている。
【写真】30歳大河女優「天才的にオシャレ」黒ストッキングで美脚際立つ
◆川口春奈、黒ストッキング×ミニスカ姿披露
川口は「＠baila_magazine 1月号 めがねのはなししてます」とつづり、雑誌「BAILA」（集英社）に登場したことを報告。雑誌の表紙のほか、大きなフレームの眼鏡をかけた顔のアップ写真、美しい脚が透ける黒いストッキングとミニスカート姿の写真などを投稿した。
◆川口春奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「天才的にオシャレ」「いつ見ても本当に美人」「眼鏡もサングラスも似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】