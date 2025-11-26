RIKACO、長男31歳誕生日に親子ショット公開「そっくり」「息子さんへの思いに泣けた」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】タレントのRIKACOが11月25日、自身のInstagramを更新。息子との思い出ショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】59歳美人タレント「そっくり」息子との思い出写真
RIKACOは「ママ31年目に突入」とつづり、長男で俳優の渡部樹也の幼い頃の写真を動画で投稿。「長男は私をいつも新しい道に導いてくれる道先案内人。新しい挑戦、経験をさせてくれます。YouTubeを進め立ち上げてくれたのも長男」と、エピソードを記した。さらに「これからも末永くよろしくね。そしてこんな私を母にしてくれてありがとう」と感謝を示したRIKACOは「息子達が同じような職種につくとは思って無かったよ」と心の内を明かしている。
この投稿に「我が子は何歳になっても可愛いですね」「素敵な写真」「最高の思い出」「そっくり」「息子さんへの思いに泣けた」などとコメントが寄せられている。
RIKACOは1993年に俳優の渡部篤郎と結婚。同年に長男を出産し、1998年に次男を出産。渡部とは2005年に離婚を発表している。（modelpress編集部）
