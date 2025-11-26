【1/250 松本城】 12月1日発売予定 価格：14,300円

ウッディジョーは木製模型「1/250 松本城」を12月1日に発売する。価格は14,300円。

松本城は戦国時代末期に築造された。「大天守」、「渡櫓」、「乾小天守」、江戸時代初期に追築された「辰巳附櫓」と「月見櫓」の五棟からなる複合連結式層塔型天守である。外壁の下見板は黒漆塗り。戦いに備え石落や狭間が天守に設置されている一方、戦いのない江戸初期に築造された月見櫓は柱と舞良戸という薄い板戸だけの建物で、戦国期から泰平の時代への変遷が見てとれる。

「1/250 松本城」は作りやすくコレクションしやすい「ミニ天守シリーズ」第二弾として1/250スケールで松本城を立体化する。レーザー加工部品で松本城の特徴である複合連結式構造や月見櫓の廻り縁・高欄はもちろん、下見板、狭間、石落とし等細部まで忠実に再現している。一部（石垣積みなど）の追加工のみで組立が可能だ。

内堀の表現には専用水面シート(キット付属)を採用し、情景を含めた再現可能。また、城の北東側を飾り台正面に配置することにより、城の入口側と内堀側双方のアングルで展示が楽しめる。