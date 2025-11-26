ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、ドジャース・大谷翔平投手が２５日（日本時間２６日）にオンライン取材に応じ、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について言及したことを速報した。

注目される起用法について大谷は「起用法についてはまだ分からない。コミュニケーションをとらないといけないので、どちら（ドジャース、侍ジャパン）ともコミュニケーションをとらないといけないのでなんとも言えない。一応許可というか、球団の方から話は出ているので、きのう発表したという感じですかね。どの程度できるのかは別として、何通りかプランは持っておくべきだと思う。投げる、投げないにかかわらず。投げたパターンと、投げないパターンと。また、投げたパターンとしても何通りか、投げないパターンとしても何通りかプランを持っておくべきだと思う。またドジャースの方と話をしながら、（シーズン）開幕に向けて、その前の（ＷＢＣが）終わった後のキャンプにどういう感じで入っていけばいいのかもそのプランに沿って選んでいけばいいのかなと思っています」などと話した。

オンラインで会見した大谷の映像に総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「何か自分が大谷さんとＺｏｏｍ会議したみたいな緊張感があった」と明かしていた。