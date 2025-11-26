お笑いタレントのカンニング竹山（54）が、25日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。弁当写真で“炎上”した経験を語った。

和田がゲストの好みに合わせた料理を作りながら、トークを展開する同番組。「何か手伝うことがあったら言ってください、俺そこそこできますんで」と申し出た竹山に、和田は「知ってます、お弁当とかも作ってます？」と質問。竹山は「そもそも家で、俺が料理する」と切り出し、「いろんなものを朝仕込んで、仕事に行って、帰って来て食べようっていう日がある」と話した。

しかし「結局1回（外に）出ちゃうと、夜誘われて飲みに行ったりとか、帰って来れなくて飯を家で食えなくて、それが余っちゃう」と続け、「そうすると次の日に食べたいけど、朝が早くてどうしようかってなった。一番始めはそれをタッパーに詰めて、それをSNSにあげた。そしたらめちゃくちゃクレームが来て」と振り返った。

そのクレームとは「“お前、茶色の弁当を食ってんな”とか、“奥さんクソ下手だな”とか」と告白。「弁当を作るイコール奥さんのイメージが強かったみたいで」と説明すると、和田は「何それ〜」とあきれた。

とはいえ竹山は「それが来るようになって、面白くなって、毎回茶色の弁当を作ってのっけてる」とポジティブな方向へ。「そうすると俺も不思議なもんで、だんだんこっちも弁当がうまくなって来てる」と上達したことを明かした。

さらに「最近はちょっと変わって来てて、“弁当をのっけてください”になってる」と竹山。「いつの間にか、こっちも気に入った弁当箱を買ったりして」と打ち明けると、和田は「なんていい循環が起きてるんですか」と感心していた。