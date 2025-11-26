２５日午後５時４５分頃、大阪府吹田市の大型複合施設「エキスポシティ」内の大観覧車「オオサカホイール」が、落雷の影響で緊急停止した。

乗客９組約２０人がゴンドラ内に取り残され、約９時間後の翌日午前２時４０分頃までに全員が救出された。当初は運営会社が救出にあたったが、作業終了の見通しが立たず、約３時間半後に消防に通報した。吹田市消防本部によると、けがで搬送された人はいなかった。

オオサカホイールの運営会社によると、ゴンドラは２５日夜に落雷で一時停電し、観覧車を動かすシステムが故障した。スタッフ約１０人が機械を使って観覧車の骨組みを動かし、ゴンドラを１台ずつ地上に下ろしていた。３〜４時間で救出を終える予定だったが想定より時間がかかり、午後９時２０分頃に消防に通報した。

午後１１時４５分頃から記者が現場で取材すると、同消防本部のはしご車が高所にあるゴンドラ周辺に行き、隊員が中にいる人に「寒いけど頑張りましょう」と声をかけていた。

同消防本部によると、消防隊員は午後９時２５分頃に現場に到着し、５組の男女１２人を救出。うち７人は、はしご車で救出された。

高校生の息子が友人２人とともに巻き込まれたという大阪府の会社員の男性（４６）は、運営会社より約１５分早く消防に通報。取材に対し、「無事でよかった。３人とも救出された時、安堵（あんど）した表情を見せていて、ほっとした」と胸をなで下ろした。息子らは、ゴンドラ内は寒かったため、身を寄せ合っていたと話したという。助け出された後は救急車の中で暖をとり、帰宅した。男性は「体調不良の方も出るかもしれないことも考えると、（運営会社は）もっと早く消防に通報してもよかったのではないか」と語った。

オオサカホイールは高さ１２３メートルで、国内で最も高い観覧車として知られる。２６日は朝から運行を停止し、入り口付近には「只今（ただいま）、一時運休となっております」と書かれた看板が設置されていた。

◇

大阪管区気象台によると、２５日は寒気が流れ込んだ影響で大気が不安定になり、近畿地方全域に雷注意報が発表されていた。

兵庫県内のＪＲ東海道線では２５日午後５時２０分頃、さくら夙川（西宮市）―芦屋（芦屋市）間の信号機が落雷の影響で故障し、約３時間１５分後に復旧。上下計１８８本の乗客約１２万５０００人に影響が出た。

運営会社「より早く消防に知らせるべきだった」

オオサカホイールの運営会社によると、２５日午後５時４７分に落雷で観覧車が止まり、運行が再開できないと判断した同６時２５分頃から、機械を使ってワイヤでゴンドラを１台ずつ引っ張り下ろす救出活動を始めるとともに、事故の発生を吹田市に伝えた。１台あたり１〜２分と想定し、遅くとも４時間あれば７２台全ての作業が完了すると見込んでいたという。

しかし、ワイヤを電動で巻き上げる速度が徐々に落ちるなどして手動でも作業し、同９時頃には１台あたり５分以上かかるように。救出作業の長期化で乗客の体調も心配されたことから、同９時２０分頃、１１９番した。

同社のマニュアルでは、事故発生時は吹田市と、施設用地を管理する不動産会社に連絡すると規定。消防への通報は火災など人命に関わる事案を想定しているという。雷音を聞いた後は予報を確認し、落雷が予想される場合は停止するとも定めていたが、今回は予報を確認して対応を検討している間に雷が落ちた。運営会社の広報担当者は「マニュアルに沿った救出作業が行えていると判断し、当初は消防への通報をしなかった。お客様の心情に寄り添えば、より早く消防に知らせるべきだった」と話した。

吹田市消防本部は「人命に関わる可能性もあり、異常が発生した時はすぐに通報してほしい」としている。