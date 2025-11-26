旨辛でヘルシー◎Z世代も夢中な「麻辣湯（マーラータン）」が大流行のヒミツは？

中国の辛い春雨スープ「麻辣湯」がトレンドに

クックパッドが今年の注目料理を選出する「食トレンド大賞2025」で、中国生まれのスープ料理「麻辣湯（マーラータン）」が第2位にランクインしました。

麻辣湯は、中国東北部発祥の薬膳スパイスが香る春雨スープ。特に20〜30代前半の女性から熱い支持を集め、2025年3月以降はSNSでの投稿も急増しています。

話題の専門店には連日行列ができるほどの人気で、今年を代表するトレンドメニューの一つとなっています。

Z世代を虜にする「カスタマイズ性」と「ヘルシーさ」

人気の理由の核にあるのは、「カスタマイズ性」と「ヘルシーさ」の両立です。

白菜、きのこ、豆腐、練り物、肉団子、葉物野菜、卵など、選べる具材は数十種類。辛さもマイルドから激辛まで調整できるため、自分好みの一杯を作れます。

具材×辛さの自由度が生む「自分だけの一杯を作る楽しさ」は、自分らしい食体験を好む若い層にしっかり刺さっています。

さらに、具材を自分で選ぶスタイルだからこそ、カラフルな野菜や存在感のある肉団子など、見た目の印象が大きく変わります。彩り豊かな具材が並ぶ様子は写真映えしやすく、SNSに投稿しやすい点も人気を後押ししています。

また、春雨や野菜を中心とした構成や、薬膳スープの“効きそうなイメージ”が相まって、「ダイエット中でも罪悪感がない」「代謝が上がりそう」といったポジティブな印象を与えていることも特徴です。「おいしいものを食べたいけれど、健康も気になる」というニーズにしっかり応えています。

韓国・中国カルチャーの後押しも

K-POPアイドルやインフルエンサーが麻辣湯を紹介する流れに加え、テレビや雑誌での露出もブームを後押ししています。韓国や中国のポップカルチャーに親しむZ世代にとって、麻辣湯は「憧れの国の味」でもあるのです。

また、麻辣湯ブームの延長線上として「タンミョン(韓国春雨)」の人気もさらに高まっています。もちもちとした食感が特徴的なタンミョンは、麻辣湯の具材としても、単体の料理としても注目を集めています。

外食から家庭へ、広がる麻辣湯の輪

こうしたニーズを受け、チェーン店の全国展開が加速しています。外食では1000円前後で満足感が得られる価格帯の手頃さも、若年層に支持される理由の一つです。

さらに、食品メーカーからもレトルトや調味料が続々と発売され、家庭への定着も進んでいます。業務スーパーやカルディなどで手に入る調味料の普及も、浸透を支える要因です。

驚異的な検索数の伸びが示す人気ぶり

クックパッドでも「麻辣湯」の検索頻度は驚異的に伸長。前年比452.6%という数字は、他のトレンドワードと比較しても群を抜いています。

「麻辣」自体も140.0%と伸び、代表食材の平太春雨も300.0%と急伸しています。

クックパッド上での検索ユーザーは実際に日常的に料理をする方が中心で、特に20〜30代女性による検索割合が高いことがわかっています。外食での体験を家庭で再現したいというニーズや、話題の味を手軽に取り入れたいという意識が反映されているのです。

家庭で簡単に再現できる手軽さ

麻辣湯は、意外と簡単に家庭で再現できます。スープの素は市販品で代用可能。麻辣火鍋の素や麻辣醤があると便利ですが、なければ豆板醤・鶏がらスープ・花椒・ごま油などで近い風味が出せます。

具材は冷蔵庫の定番食材でOK。白菜、きのこ、豆腐などを中心に、好みで練り物や肉団子なども加えられます。

辛さやしびれの調整がしやすいのも特徴で、花椒やラー油は後がけで好みに調整できるため、家族での食卓にも取り入れやすいメニューです。

クックパッドにも多数の麻辣湯レシピが投稿されており、自宅で手軽に再現するニーズが高まっています。「専門店で食べた味を家でも楽しみたい」という思いが、検索数やレシピ数に表れているのです。

冷凍の水餃子やカット野菜を駆使し、包丁なしで話題の味を楽しめる麻辣湯レシピ。合わせ調味料を仕上げに入れるから、辛いものが苦手な方やお子さんとも一緒に楽しめます。簡単に作れるので、忙しい時の一品にぴったりです。



野菜や厚揚げがたくさん入って、ヘルシーな麻辣湯のレシピです。山盛りの白菜は加熱するとかさが減るので、たっぷりと食べられます。花椒(ホワジャオ)のスパイシーな辛みがクセになる味わいです。



豚肉のうまみたっぷりの丼を、花椒やラー油で辛く味付けた麻辣豚丼のレシピ。ベースは甘醤油なので甘辛さもあり、刺激的な辛さとのコンビネーションで、ご飯がすすむこと間違いなし!



現代的な食の楽しみ方を象徴

麻辣湯は、カスタマイズ性と健康志向という現代的な食の楽しみ方を象徴しています。「自分らしく」「健康的に」「SNS映えする」「手軽に」。これらすべての要素を兼ね備えた麻辣湯が、Z世代を中心に支持されるのは必然だったといえるでしょう。

2025年の食トレンドを語る上で欠かせない麻辣湯。その人気は、来年以降もさらに広がっていくことでしょう。あなたもこの週末、自分好みの具材で麻辣湯を作ってみませんか？

