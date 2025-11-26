節約だけじゃない！物価高の救世主「かさまし料理」が新たなトレンドに

「令和の米騒動」が食卓を変えた

長引く物価高と「令和の米騒動」とも呼ばれる米価格の高騰に直面した2025年。日本の食卓は、この厳しい状況を「かさまし料理」という知恵で乗り越えようとしています。

国産米の価格高騰は、多くの家庭に深刻な影響を与えました。主食である米の価格が上がることは、食費全体に直結します。さらに肉や魚、野菜など、あらゆる食材の価格も上がり続ける中、家計を預かる人々は知恵を絞らざるを得ませんでした。

こうした現在の食卓事情を的確に反映した動きとして注目されたのが、「かさまし料理」です。かさまし料理とは、肉や魚、米などメインとなる食材に、豆腐・もやし・しらたき・おから・厚揚げ・麩などの食材を巧みに加えて、量と満足感を増やす調理法です。

検索データが示す切実なニーズ

クックパッドでの「かさまし」検索頻度は前年比122.2%と大きく伸びていますが、特に注目すべきは「米」との組み合わせ検索です。前年比179.1%という急伸ぶりは、米価格の高騰が家庭に与えた影響の大きさを物語っています。

「少ない米でどうやって家族のお腹を満たすか」という切実な課題に対して、多くの人が答えを求めて検索している様子が浮かび上がります。

節約だけではない、かさまし料理の真価

かさまし料理の最大の特徴は、おいしさが大前提であることです。かさまし食材が主役食材のうまみと絶妙に調和し、時には本家を超える新たなおいしさを生み出すこともあります。

例えば、ハンバーグに豆腐を混ぜれば、ふんわりとした食感が生まれ、肉だけで作るよりもジューシーに仕上がります。もやしは炒め物や鍋料理のボリュームを増すだけでなく、シャキシャキとした食感が料理に変化をもたらします。

クリエイティブな料理ジャンルとしての進化

もはや「かさまし」は単なる節約術ではなく、限られた予算でおいしさと満足感を創り出すクリエイティブな料理ジャンルとして定着しました。

「味と食感のバランスがよい食材の組み合わせはどれか」「どう調理すれば違和感なく食べられるか」。こうした創意工夫の積み重ねが、かさまし料理を楽しい挑戦へと変えていくのです。

人気ユーザーがかさましムーブメントを牽引

クックパッドでは人気ユーザー「よっちさん」をはじめ、クリエイティブなかさまし料理の投稿が活発に行われています。

味わいや下処理の工夫で、ボリュームを出しつつ食べる人を飽きさせないレシピの数々に対して、作った人からは「食べ応えがあって嬉しい」などの喜びの声が寄せられています。

▼えのきたっぷり◎ヘルシー蒸し焼きつくね

刻んだえのきを鶏ひき肉にたっぷり混ぜ込んだ、ボリュームたっぷりのつくねレシピ。フライパンで焼かずに蒸し焼きで油をカットし、ヘルシーに食べられます。味付けにオイスターソースを入れているから、ヘルシーなのに物足りなさを感じません。



▼茶碗2杯で5人分！豆腐と薄揚げのかさましチャーハン

茶碗2杯のご飯で5人分ができあがる、驚きのかさましチャーハン。豆腐と薄揚げをたっぷり入れてボリュームを出しているのに、コクがあり満足できる仕上がりです。かさましをしながらたんぱく質がしっかり摂れる構成で、腹持ちも抜群です。



▼目でも満足◎厚揚げの豚肉巻き

厚揚げに豚しゃぶしゃぶ肉を巻き、こんがり焼いた肉巻きレシピ。見た目はまるで豚肉の角切りのようで、目でも満足感を味わえます。にんにく香るバターしょうゆ味でご飯によく合います。



「かさまし元年」となった2025年

かさまし料理は、2025年の日本人が見出した、新たな豊かさの価値観を体現しているといえるでしょう。

物価高という逆境が、かえって日本の食卓に新しい知恵と創造性をもたらした。2025年は、そんな「かさまし元年」として記憶されるかもしれません。

そして2026年は、この「かさまし元年」で培われた創造性がさらに花開く年になるでしょう。単なる節約のための工夫を超えて、かさまし料理は一つの料理文化として確立されていくはずです。

食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026を発表！





クックパッドでは毎年、その年を象徴する料理・食材のトレンドおよび翌年の流行の兆しがある料理・食材を選出する、「食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026」を発表しています。



選ばれた料理や食材がなぜ注目されたのか、ブームのきっかけや今後のトレンド動向について解説しています。

