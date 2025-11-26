¡Ö2¿Í¤Î½÷¿À¤¬Æ±»þ¤Ë¡×àÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´éá¤ÈËÜÅÄÍã¤Î¸òÎ®¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤ä´é¤Á¤Ã¤µ¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤Î¶¦±é¡×
¿ä¤·¤È¤Î¸òÎ®¤Ë´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤¤ËÜÅÄÍã
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÅÄÍã¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀ¥µ¥¤¥È¡ÖTC Candler¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ç¡¢1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿TWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ä¥¦¥£¤È¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡ËÜÅÄ¤ÏºòÇ¯¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TWICE¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE 5TH WORLD TOUR ¡ÆREADY TO BE¡ÇSPECIAL¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢TWICE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¡£º£²ó¤Ïà¿ä¤·¤È¤Î¸òÎ®á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¦¥£¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥Ä¥¦¥£¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ËÜÅÄ¤Ï´î¤Ó¤ò±£¤»¤º´ò¤·¤½¤¦¤Ë´é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆó¿Í¤Î½÷¿À¤¬Æ±»þ¤Ë¸½¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤¤¤ä´é¤Á¤Ã¤µ¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤Î¶¦±é¡×¡Ö¥ª¥¿¥¯ÇúÈ¯¤Ð¤Ã¤µ¡¼¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£