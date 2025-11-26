¡Ö°ÊÁ°¤È¤ÏÊÌ¿Í¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ºòÇ¯ÀäÄº´ü¤Î¤Ê¤«°úÂà¡Ä±§Ìî¾»Ëáà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¡¼!!´ò¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹!¡×¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î
Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤â¡Ö¹¥¤ß¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹¥É¾
¡¡ºòÇ¯5·î¤ËÀäÄº´ü¤Î¤Ê¤«¡¢¶¥µ»°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼±§Ìî¾»Ëá¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖIce Brave ¿·²£ÉÍ Special Edition¡×¤¬ÍèÇ¯1·î30Æü¤«¤é2·î1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆKOSÉ¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢11·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿±§Ìî¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖIce Brave2¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖIce Brave ¿·²£ÉÍ Special Edition¡×¤Ë¤Ï±§Ìî¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥ó¥Ó¥¨¡¼¥ë¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö°ÊÁ°¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈ±¿§¡¢·ë¹½¹¥¤ß¡£»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ï¡¼¡¼!!´ò¤·¤¤¤Ç¤¹ºÇ¹â¤Ç¤¹!¡×¡Ö²Ú¤¬¤¢¤ë!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£