¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¤¤¤Æ¡×à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±á±Ý¸¶°ÍÆá¡¢É³¥Ó¥¥Ë¸å¤í»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¸æÍø±×´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Õ¤¿¤Ä¡×àÉ³¥Ó¥¥Ëá¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ³¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾×·â¤Î¥Ó¥¥Ë¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤ËÉ³¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá(¤¨¤Î¤Ï¤é¡¦¤¤¤Ê¡¢28)¡£
¡¡12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡ÖI am Ina¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇØÃæ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀÎÐ¤Î¥Ó¥¥ËÉ³¡¢²«¿§¤ÎT¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËºÂ¤ê¡¢ÆùÉÕ¤¤ÎÎÉ¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸æÍø±×´Ö°ã¤¤Ìµ¤·¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¤¤¤Æ¡×¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯åºÎï¤Ê¥é¥¤¥ó¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Õ¤¿¤Ä¤ä¤ó¡£¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¡ª¡©¡×¡ÖºÇ¿·¤Î¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ý¸¶¤Ï2024Ç¯¤Ë¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±»þ´ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£10·îÈ¯Çä¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖInaism¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£