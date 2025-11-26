±Ý¸¶°ÍÆá(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àina_enohara¤è¤ê)

¡¡¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ³¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¾×·â¤Î¥Ó¥­¥Ë¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤ËÉ³¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï±Ý¸¶°ÍÆá(¤¨¤Î¤Ï¤é¡¦¤¤¤Ê¡¢28)¡£

¡¡12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡ÖI am Ina¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇØÃæ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀÎÐ¤Î¥Ó¥­¥ËÉ³¡¢²«¿§¤ÎT¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËºÂ¤ê¡¢ÆùÉÕ¤­¤ÎÎÉ¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸æÍø±×´Ö°ã¤¤Ìµ¤·¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¤¤¤Æ¡×¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯åºÎï¤Ê¥é¥¤¥ó¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Õ¤¿¤Ä¤ä¤ó¡£¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥Ü¥ó¥­¥å¥Ã¥Ü¥ó¡ª¡©¡×¡ÖºÇ¿·¤Î¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡±Ý¸¶¤Ï2024Ç¯¤Ë¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±»þ´ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£10·îÈ¯Çä¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖInaism¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£