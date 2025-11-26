SNSで話題の「アイドル水」も！ドリンクは自分好みに″カスタム″する時代

「そのまま飲む」から「自分で作る」へ

観測史上最も暑い夏となった2025年。ティードリンク専門店の全国的な増加とともに、紅茶やジャスミン茶をベースにお茶をアレンジして自分好みのドリンクを作る「カスタムティー」が、新たな飲料文化として定着しました。

カスタムティーとは、ベースとなるお茶にフルーツ、ハーブ、シロップ、スパイスなどを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルドリンクを作る楽しみ方です。

店舗では甘さや氷の量まで細かく調整でき、家庭でも手軽にアレンジを楽しめることから、幅広い世代に支持されています。

これまでお茶は「そのまま飲むもの」という固定観念がありました。しかし、カスタムティーの登場により、お茶は「自分で作り上げるもの」へと変化したのです。この意識の変化が、飲料市場に大きなインパクトを与えています。

検索データが示す、カスタムティーへの高い関心

クックパッドでの「ドリンク」検索頻度は前年比127.6%と好調ですが、特に注目すべきは組み合わせ検索の伸びです。「ドリンク」と「ティー」の組み合わせ検索は200.0%とちょうど倍増、「アレンジ」との組み合わせは150.7%と、関心の高まりが顕著に表れています。

人々は単にお茶を飲みたいのではなく、「どうアレンジするか」「どう自分好みにカスタマイズするか」という、個性的で創造的な楽しみ方を求めているのです。

ティードリンク専門店の増加が火付け役に

このトレンドを牽引したのが、ゴンチャやスターバックスのティー専門店など、ティードリンク専門店の全国的な増加です。

これらの店舗では、ベースとなるお茶を選び、トッピングやシロップ、甘さや氷の量まで自由にカスタマイズできます。

緑茶、ハーブティー、ウーロン茶、ジャスミン茶など、紅茶以外でもカスタムを楽しめる選択肢が広がったことで、お茶のバリエーションは一気に多様化。組み合わせるフルーツやシロップも多様化し、より豊かで多彩なフレーバーを試すことができるようになりました。

様々なお茶をベースにカスタマイズすることが浸透し、「自分だけの一杯」を作る楽しさが、多くの人を虜にしたのです。

SNSで話題「アイドル水」が若年層を巻き込む

このトレンドを後押ししたのが、大手メーカー各社から発売された多彩なフレーバーティーと、SNSで話題となった「アイドル水」です。

「アイドル水」とは、緑茶にレモンやはちみつを加えた、韓国アイドルが日常的に飲んでいたことで知られるドリンクです。

カロリーが低く、爽やかで飲みやすいだけでなく、レモンのクエン酸と緑茶の利尿作用による“むくみ対策”になるとされ、体型維持が欠かせないアイドルのルーティンとして定着しました。手軽に作れる点も相まって、日本の若い世代にも一気に広がっています。

「アイドル水」という親しみやすいネーミング、手軽に作れるシンプルさ、そして健康的なイメージ。この三拍子がそろったことで、これまでお茶をあまり飲まなかった若い世代も巻き込み、カスタムティーのすそ野を大きく広げたのです。

大手メーカーも続々参入、フレーバーティー市場が拡大

市場の盛り上がりを受けて、大手メーカー各社から多彩なフレーバーティーが続々と発売されました。クラフトBOSS、午後の紅茶、お〜いお茶など、各社がフレーバーティーラインを拡充し、家庭でも手軽にカスタムティーのベースとなる商品が手に入るようになったのです。

これにより、専門店に行かなくても、自宅やオフィスで気軽にカスタムティーを楽しめる環境が整いました。ペットボトルのフレーバーティーをそのまま飲むのもよし、さらにフルーツやハーブを加えてアレンジするもよし。選択肢の広がりが、カスタムティー文化をより身近なものにしています。

コスト競争から付加価値競争へ

近年、麦茶や緑茶などのペットボトル飲料市場では、夏場に合わせて容量を増加させることで競争優位を図る動きが続いていました。しかしこれは同時に、価格を抑えるコスト競争でもありました。

カスタムティーの概念を取り入れることで、消費者の選択肢が広がり、コスト競争ではなくお茶の付加価値での市場競争にシフトしつつあります。

単なる「量」や「価格」ではなく、「どんな味わいを楽しめるか」「どう自分好みにできるか」という新しい価値観での競争が始まっているのです。

健康志向を満たしながら楽しめる

健康意識が高まる中で、お茶はカロリーが低く、ビタミンや抗酸化物質が豊富であるため、健康的な飲み物として人気が高まっています。フルーツを加えることで、さらにビタミンやミネラルの摂取が可能になり、健康志向を満たす選択肢としても支持されています。

甘いドリンクは控えたいけれど、水だけでは物足りない。そんな時、甘さやカロリーを調整できるカスタムティーは理想的な選択肢なのです。

リラックスと癒しを日常に

お茶はリラクゼーションや心身のリフレッシュに繋がるとされており、自分だけのオリジナルティーをカスタマイズすることで、自分にとって心地よいひと時を過ごすことができます。日常の中に癒しを取り入れやすいアイテムとしても、カスタムティーは機能しているのです。

忙しい日々の中で、自分のためだけにお茶をブレンドする数分間。その時間自体が、心を落ち着けて「自分をいたわり、丁寧に暮らす」ための大事な時間になっているのです。

クックパッドのおすすめカスタムティーレシピ

クックパッドにも、さまざまなカスタムティーのレシピが投稿されています。市販のお茶飲料を活用したものや、茶葉から淹れて濃さを調節するものまで、作り方はレシピによってさまざまです。

▼おうちでカフェ気分◎グリーンティーレモネード

今夏は大手飲料メーカーから「グリーンティーレモネード」のペットボトル飲料が発売され、猛暑の喉をさわやかに潤してくれました。おうちで手作りする場合は、緑茶をレモネードで割るだけでOK。スライスレモンやミントの葉を飾れば、おしゃれなカフェ風のドリンクに仕上がります。



▼味が薄くならない！紅茶のベリーソーダ

スーパーやコンビニエンスストアで手軽に入手できる冷凍ベリーミックスを氷に見立て、紅茶のソーダ割りを合わせた「紅茶のベリーソーダ」のレシピ。氷と違い、時間がたっても飲み物の味が薄くならないのが特徴です。紅茶は濃いめに淹れるのがオススメ。



▼ほてった身体をクールダウン。ミントジンジャールイボスティー

ノンカフェインで体にやさしいルイボスティーを、フレッシュなミントの葉とジンジャーパウダーでカスタム。ルイボスティーは熱々のものを使い、ミントの葉にかけるように注ぐのがポイントだそう。ほてった身体をクールダウンさせてくれるティードリンクです。



「飲む」を超える喜び、楽しさを体感

カスタムティーは、お茶文化に新たな創造性と楽しさを日常にもたらしてくれました。暑い日のさっぱり系から、リラックスタイムの甘め系まで、アイス・ホット問わず無限の組み合わせが楽しめます。

単に飲み物を飲む、喉をうるおすという行為を超えて、選ぶ楽しさや飲む喜びを感じさせる。これこそが、カスタムティーがもたらした最大の変化といえるでしょう。

